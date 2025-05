Con Bauder, l’isolamento termico del tetto è anche sostenibile

In un contesto edilizio sempre più attento all’efficienza energetica, Bauder si distingue con una gamma completa di pannelli per l’isolamento termico del tetto, come BauderPir e BauderEco, pensati per combinare alte prestazioni termiche e sostenibilità.

Grazie alla schiuma rigida in poliuretano e all’utilizzo di materiali riciclati, l’azienda tedesca offre soluzioni innovative per tetti piani e a falde, con una riduzione significativa della conducibilità termica e dell’impatto ambientale.

Soluzioni Bauder per l’isolamento termico del tetto

In un’epoca in cui sostenibilità ed efficienza energetica sono priorità fondamentali, Bauder offre soluzioni all’avanguardia per l’isolamento termico.

Forte di oltre 165 anni di esperienza, l’azienda tedesca è tra i principali player in Europa nei sistemi per tetti piani, a falde e tetti verdi. Il suo sistema integrato offre un’unica soluzione che va dal primer fino al tetto verde con fotovoltaico, per rispondere alle sfide della costruzione sostenibile.

Nel 2004, a supporto della sede principale in Germania, è stata fondata la filiale italiana come punto di riferimento nel panorama edile per quanto riguarda il sistema tetto.

La gamma di pannelli per l’isolamento BauderPir, con schiuma rigida in poliuretano a elevata resistenza termica e meccanica, garantisce prestazioni elevate con spessori ridotti e una conducibilità termica tra le più basse del settore.

Ma l’innovazione sostenibile arriva con BauderEco, un isolante ecologico per tetti piani (BauderEco FF) e a falde (BauderEco S).

Composto per l’80% da biomasse e materiali riciclati e inorganici (ossigeno e azoto) secondo il metodo di bilancio di massa, BauderEco riduce l’impatto ambientale senza compromessi sulle performance.

Materie prime come residui vegetali, residui da taglio e calcare conchilifero ne fanno un prodotto unico e innovativo.

Con BauderEco, l’isolamento termico si traduce in un maggiore comfort abitativo, nella riduzione dei costi energetici e nella tutela dell’ambiente, offrendo un valido contributo per un’edilizia sostenibile.

di Sara Giusti