Compravendite immobiliari: l’8% è effettuata da pensionati

Secondo una indagine Tecnocasa, l’8% delle compravendite immobiliari del 2024 è stata effettuata da pensionati, in leggero calo rispetto al dato 2023 (8,7%).

La quota di pensionati che acquista accendendo un mutuo è bassa (9,3%), in aumento rispetto al 2023, quando si era registrato un minimo del 6,6% a causa dell’aumento dei tassi sui mutui.

Ma cosa cercano i pensionati quando decidono di acquistare casa? Il 36,4% compra soprattutto trilocali, mentre cresce l’interesse per le soluzioni indipendenti e semindipendenti dotate di spazi esterni (che passano dal 12,7% del 2019 al 15,3% del 2024). I bilocali evidenziano una quota di acquisti intorno al 28%, in leggera crescita rispetto agli anni precedenti.

I pensionati che hanno comprato casa nel 2024 lo hanno fatto per viverci nel 65,7% dei casi (abitazione principale), per investimento il 22,1% (quota superata solo nel 2019 quando si attestava al 23,8%) e per l’acquisto della casa vacanza nel 12,2% dei casi (in calo rispetto al 2023, quando la percentuale era al 13,2%, ma comunque cresciuta rispetto al periodo precovid).

L’analisi delle operazioni effettuate nel 2024 attraverso le agenzie del Gruppo Tecnocasa evidenzia che i pensionati hanno acquistato nel 79,1% dei casi, mentre hanno optato per l’affitto nel 20,9% dei casi.

Rispetto agli anni precedenti aumenta in gap tra acquisti e affitti, i primi non avevano mai superato il 75% sul totale delle operazioni e i secondi non erano mai scesi sotto il 24-25%.