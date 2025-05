Community Smart Building: 7 proposte per la transizione sostenibile del parco immobiliare italiano

Sette proposte declinate in tre ambiti tra competenze, incentivi e finanziamenti e consapevolezza. L’obiettivo? Uno: accelerare la transizione sostenibile del parco immobiliare italiano. Questo il focus del Rapporto Strategico 2025 elaborato dalla Community Smart Building, il primo think tank privato e indipendente in Italia, organizzato da The European House – Ambrosetti (TEHA Group) con i partner Abb, Ance Lombardia, BTicino, Irsap, Kone, MczGroup e Principe Ares.

Il punto di partenza è noto: il patrimonio immobiliare italiano è tra i più obsoleti d’Europa, con il 79% degli edifici classificato in categorie energetiche inferiori alla D.

Certo, qualche progresso c’è stato grazie un aumento degli edifici in classe energetica A dal 2,9% al 3,8% tra il 2018 e il 2025, ma il miglioramento dell’efficienza energetica resta insufficiente con un impatto sulla spesa delle famiglie, che ha visto un aumento del 31% nelle bollette energetiche dal 2015 a oggi.

Cambiare rotta potrebbe portare a una riduzione del 29% dei consumi energetici e del 5% di quelli idrici, con un risparmio complessivo stimato tra i 17 e i 19 miliardi di euro.

Per ottenere questi risultati occorre tra le altre cose, puntare sulla la formazione. Per esempio, potenziare i programmi di aggiornamento e riqualificazione professionale, con percorsi formativi e qualifiche professionali riconosciute a livello nazionale ed europeo che coinvolgano tutti gli attori della filiera, dai progettisti agli installatori.

Un ruolo chiave è quello svolto dalle Its Academy, che da anni formano professionisti con competenze green e smart, in stretta collaborazione con il mondo dell’impresa. Così, tra il 2015 e il 2024 hanno formato oltre 46 mila studenti e collaborato con oltre 2.400 imprese, con un tasso di occupazione dell’87% entro un anno dal diploma.

E, ancora, riformare gli incentivi e agevolare i finanziamenti green proporzionati ai risparmi energetici, introdurre un “Libretto della casa” che certifichi gli interventi di riqualificazione.

Queste sono solo alcune delle idee suggerite e analizzate nel rapporto che verrà presentato il 28 maggio a Roma, presso gli Horti Sallustiani in occasione del Forum Smart Building. Il tema centrale rimane lo stesso lungo tutto la filiera: la crescita e la modernizzazione del Paese.