Comfort termico e acustico anche a scuola con le finestre da tetto Fakro FTT

La linea di finestre da tetto Fakro FTT garantisce efficienza energetica e comfort acustico anche negli spazi collettivi, come le aule nelle scuole.

Nell’architettura scolastica, e in generale negli edifici del terziario, l’isolamento termico e il controllo del rumore rappresentano non solo uno strumento di sostenibilità e contenimento dei costi di gestione, ma anche un elemento progettuale in grado di elevare la qualità abitativa e il grado di comfort degli spazi.

I serramenti FTT di Fakro si distinguono per valori di trasmittanza termica che spaziano da 0,81 W/m²K fino a 0,68 W/m²K, un ventaglio di possibilità che consente di rispondere a diverse istanze progettuali, dagli edifici con buone prestazioni isolanti fino alle architetture certificate come case passive.

In relazione al comfort acustico le finestre FTT assicurano un abbattimento del rumore compreso tra 36 e 42 dB, offrendo una protezione efficace dalle fonti sonore esterne e contribuendo alla definizione di spazi silenziosi, favorevoli alla didattica e al lavoro.

Progettate con apertura a bilico, le finestre FTT presentano l’asse di rotazione collocato al di sopra della linea mediana del telaio. Il vetrocamera è alloggiato in uno speciale battente che riduce al minimo la formazione di ponti termici e garantisce l’ottimale isolamento della finestra.

Dotati di sistema topSafe, che rinforza la struttura e aumenta la sicurezza contro le effrazioni, questi serramenti sono compatibili con numerosi accessori sia interni che esterni.

Realizzati in legno di pino di alta qualità, presentano una superficie rifinita con due strati di vernice acrilica e sono valorizzati dalla maniglia Elegant.