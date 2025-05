Come cambia la progettazione del tetto, di fronte alle nuove esigenze climatiche e normative

Il tetto, come sanno bene progettisti e rivenditori di materiali per edilizia, da tempo non è più una superficie inclinata di tegole o coppi, oppure una semplice copertura orizzontale impermeabile. Perché evitare di far penetrare la pioggia nell’edificio sottostante è solo uno degli aspetti che caratterizzano l’evoluzione dei tetti.

Non a caso si parla di sistema, cioè di un insieme di fattori che da semplice elemento di protezione fanno del tetto un componente fondamentale nell’architettura moderna, capace di integrare funzioni energetiche, tecnologiche e ambientali.

E con l’evoluzione delle normative e l’innovazione dei materiali il tetto continua a essere un elemento sempre più cruciale per la realizzazione di edifici sostenibili, sicuri ed efficienti.

Il mercato dei tetti