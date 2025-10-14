Collezione bagno Incastri di Gessi, ispirata alle tecniche costruttive giapponesi

Ispirata alle tecniche costruttive giapponesi, la collezione bagno Incastri di Gessi nasce dalla collaborazione con l’architetto di fama internazionale Kengo Kuma.

La collezione si compone di miscelatori, lavabi, area doccia e vasca, accessori e maniglie, e reinterpreta tre principi della tradizione nipponica:

il Chidori, sistema modulare di incastri lignei senza chiodi o viti:

il Chōzu, rituale purificatorio legato all’acqua

lo Yakisugi, tecnica millenaria che prevede la carbonizzazione del legno per aumentarne resistenza e durata.

Le texture verticali, che arricchiscono corpo e leve di apertura, creano giochi di luce e profondità tattile, esaltando il contrasto tra superfici lisce e incise.

I lavabi reinterpretano la tecnica Yakisugi con materiali innovativi che restituiscono una superficie tridimensionale dal forte impatto scultoreo.

L’estetica giapponese e il design contemporaneo si fondono in una collezione di grande impatto, in perfetta sintonia con la filosofia di Gessi, per un bagno bello e ricercato.