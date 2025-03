Che cosa vogliono, davvero, i clienti dei distributori di materiali per edilizia? Molti rivenditori sono convinti di conoscere bene la risposta. Ma, forse, si sbagliano. Perché le esigenze dei clienti, cioè delle imprese di costruzione, nel tempo si sono evolute, di pari passo con la progettazione e la stessa edilizia. Vale la pena, quindi, di ascoltare direttamente quali sono le vere esigenze di chi fa acquisti in rivendita.

Le opinioni raccolte sono al centro di una densa inchiesta pubblicata sul nuovo numero di YouTrade. La rivista leader nel mondo della distribuzione edile ha interpellato imprenditori e progettisti in tutta Italia per registrare gli umori e, qualche volta, le insoddisfazioni dei clienti delle rivendite.

Un altro argomento caldo affrontato dalle pagine di YouTrade riguarda l’impatto dei dazi, per esempio su ceramica o arredamento, decisi dalla nuova amministrazione americana. Quanto peseranno sul business delle imprese italiane?

E che cosa significa per il mondo dell’edilizia? Sono domande che si pongono tutti gli operatori della filiera delle costruzioni. Ancora: la rivista fa il punto anche sull’introduzione (e sui costi) delle polizze catastrofali, obbligatorie per tutti gli iscritti al Registro delle imprese e previste a partire dal 31 marzo: il rinvio di qualche mese richiesto dalle aziende non cambia la necessità di informarsi e valutare quale tipologia di polizza sottoscrivere.

La nuova edizione del periodico, inoltre, comprende un servizio sulla recente fiera Edil 2025 di Bergamo, che ha riunito un buon numero di imprese dell’edilizia, con foto e interviste ai protagonisti.

Infine, da citare una sezione speciale con una serie di approfondimenti che vanno al punto del business dei distributori. Su questo numero YouTrade ospita focus su tetto, malte, case in legno, fissaggio, cartongesso. Tanti argomenti, tante informazioni utili: non perdete il nuovo numero di YouTrade.

