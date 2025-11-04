Catalogo Holz Technic 2025: più ordine, meno complessità

Il nuovo catalogo Holz Technic 2025 è pensato per semplificare la gestione del punto vendita e offrire soluzioni concrete ai professionisti dell’edilizia in legno.

L’assortimento è stato ampliato e riorganizzato per rendere l’offerta più chiara, accessibile e pronta all’uso, sia in negozio che in cantiere.

Le novità principali del catalogo Holz Technic 2025

Tra le novità principali, una selezione di kit pensati per ridurre tempi e complessità in fase di montaggio:

CLIK KIT , in tre formati, per strutture leggere da esterno;

, in tre formati, per strutture leggere da esterno; PERGOFAST , elementi modulari verniciati e zincati per strutture esterne;

, elementi modulari verniciati e zincati per strutture esterne; EASY TIE , portapilastro a scomparsa facile da posare, senza preforo;

, portapilastro a scomparsa facile da posare, senza preforo; R60 KIT , portapilastro regolabile fornito con tutti gli accessori;

, portapilastro regolabile fornito con tutti gli accessori; SCREW SET HT, FILLIT e BUCKET, pratici contenitori per l’organizzazione di viti, tasselli e minuteria.

La proposta si completa con packaging ottimizzati in tre formati standard, più ordinati a scaffale e funzionali in logistica.

Le etichette tecniche forniscono a colpo d’occhio le informazioni utili: destinazione d’uso, materiali, classe di servizio, corrosività.

Gli espositori RETAIL & DISPLAY ELEMENTS migliorano l’organizzazione e accompagnano il cliente nella scelta.

SCOPRI SUBITO IL NUOVO CATALOGO HOLZ TECHNIC 2025