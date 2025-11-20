Caseitaly Expo 2026: la seconda edizione alla Fiera di Bergamo è ancora più grande

Caseitaly Expo, la fiera dedicata all’involucro edilizio, torna dall’11 al 13 febbraio 2026 alla Fiera di Bergamo.

«Il successo della prima edizione ci ha dato una spinta incredibile: buyer da tutto il mondo, grande entusiasmo e una richiesta crescente. Stiamo lavorando per ottimizzare nuovi spazi e garantire a tutti espositori e visitatori una permanenza di qualità alla Fiera di Bergamo» dichiara Luciano Patelli, Presidente di Promoberg.

Lo scorso anno, alla sua prima edizione, la fiera aveva accolto oltre 10 mila visitatori professionali, 140 espositori italiani e internazionali, 49 buyer provenienti da 14 Paesi in espansione (tra cui Qatar, Emirati Arabi Uniti, Grecia, Croazia, Kenya, Corea del Sud, Arabia Saudita e Marocco) e più di 500 incontri B2B programmati.

Nel 2026 Caseitaly Expo punta a un appuntamento ancora più ricco con spazi ampliati e nuovi contenuti. La fiera occuperà infatti l’intero polo fieristico e allagherà ulteriormente i propri spazi espositivi grazie a nuove installazioni dedicate, anche in risposta alle richieste degli espositori.

Dedicata all’involucro edilizio nel suo complesso, spaziando dai serramenti alle schermature solari, dalle porte tecniche alla maniglieria, dalla lattoneria alle coperture, Caseitaly Expo rafforza inoltre la sua proiezione verso i mercati esteri, grazie al supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), di ITA – Italian Trade Agency.

In occasione della manifestazione verranno presentati i risultati dello studio Nomisma sul settore dell’involucro edilizio che analizza i principali indicatori economici, le performance dell’export, i mercati emergenti e i fabbisogni delle imprese. La ricerca è promossa da Caseitaly, Promoberg e Nomisma con il supporto delle principali associazioni di categoria (Acmi, Anfit, Assites, Pile, Handles of Italy e Finco).