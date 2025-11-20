CASEITALY EXPO 2026: il Made in Italy dell’involucro edilizio guarda al mondo

Dopo il successo della prima edizione, torna dall’11 al 13 febbraio CASEITALY EXPO 2026 alla Fiera di Bergamo. La manifestazione, promossa da Promoberg e CASEITALY, conferma la propria centralità nel panorama fieristico dedicato alla filiera dell’involucro edilizio, dai serramenti alle schermature solari, dalle porte tecniche alla maniglieria e rafforza la sua proiezione verso i mercati esteri.

A febbraio 2025, la fiera ha registrato oltre 10.000 visitatori professionali, 140 espositori italiani e internazionali, 49 buyer provenienti da 14 Paesi in forte espansione economica (tra cui Qatar, Emirati Arabi Uniti, Grecia, Croazia, Kenya, Corea del Sud, Arabia Saudita e Marocco) e più di 500 incontri B2B programmati.

Un risultato reso possibile grazie al supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), di ITA – Italian Trade Agency, che hanno posto le basi per un progetto di internazionalizzazione concreto e duraturo.

«Il successo della prima edizione ci ha dato una spinta incredibile: buyer da tutto il mondo, grande entusiasmo e una richiesta crescente. Stiamo lavorando per ottimizzare nuovi spazi e garantire a tutti espositori e visitatori una permanenza di qualità alla Fiera di Bergamo» dichiara Luciano Patelli, Presidente di Promoberg.

Per rispondere alla domanda in crescita e accogliere un numero sempre maggiore di operatori, CASEITALY EXPO 2026 occuperà l’intero polo fieristico e amplierà ulteriormente i propri spazi espositivi grazie a nuove installazioni dedicate, anche in risposta alle richieste degli espositori.

L’appuntamento del 2026 non sarà solo un luogo d’incontro tra imprese e professionisti, ma anche una piattaforma di analisi e approfondimento strategico.

In occasione della manifestazione verranno infatti presentati i risultati dello studio Nomisma sul settore dell’involucro edilizio, promosso da CASEITALY, Promoberg e Nomisma con il supporto delle principali associazioni di categoria (Acmi, Anfit, Assites, Pile, Handles of Italy e Finco).

La ricerca offrirà una fotografia completa e aggiornata del comparto, analizzando i principali indicatori economici, le performance dell’export, i mercati emergenti e i fabbisogni delle imprese, con l’obiettivo di fornire strumenti concreti per la crescita e l’internazionalizzazione.

Grazie alle sinergie tra istituzioni, associazioni e imprese, CASEITALY EXPO 2026 si conferma un appuntamento di riferimento per il comparto, unendo business, formazione e networking in una dimensione sempre più internazionale. L’appuntamento è a Bergamo, dall’11 al 13 febbraio 2026.

PARTECIPA ANCHE TU A CASEITALY EXPO 2026!