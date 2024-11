Caseitaly Expo 2025 tra green e tecniche per l’involucro

Il 2025 è atteso come un anno di svolta per l’edilizia sostenibile: con l’approvazione della Legge di Bilancio, che introdurrà nuove misure per gli incentivi edilizi e una riduzione dell’aliquota di detrazione per interventi di recupero edilizio, l’importanza dei mercati esteri e di innovazioni sostenibili e delle tecnologie a basso impatto diventa ancor più rilevante. Per questo la prima edizione di Caseitaly Expo 2025 si preannuncia come un evento di grande rilievo per il settore dell’involucro edilizio, con la partecipazione di leader nazionali e internazionali a Bergamo dal 12 al 14 febbraio 2025. Alla sua prima edizione, questa fiera innovativa punta a promuovere prodotti di alta qualità e soluzioni avanzate, rafforzando il ruolo dell’Italia come hub globale di competenze architettoniche e costruttive, provenienti dall’Europa e non solo.

In un momento cruciale per il mercato dell’edilizia, caratterizzato da una crescente domanda di edifici a impatto zero e città sostenibili, Caseitaly Expo 2025 offrirà una piattaforma globale per esplorare tecnologie innovative e soluzioni avanzate che migliorano la qualità della vita, riducono l’inquinamento e ottimizzano l’uso delle risorse.

Caseitaly Expo sarà quindi il luogo ideale per confrontarsi su queste tendenze emergenti e discutere le migliori pratiche in tema di sostenibilità e riqualificazione urbana.

Caseitaly Expo 2025 vedrà la partecipazione di aziende nazionali ed estere, leader nei settori delle tende tecniche, schermature solari, porte e portoni tecnici, maniglieria, coperture e molto altro. I visitatori potranno approfondire le ultime novità su sostenibilità, efficienza energetica e avanzamenti estetici in edilizia – tutti elementi cruciali per il futuro dell’involucro edilizio.

«Questo evento è dedicato a creare una piattaforma per il dialogo, l’innovazione e la crescita», commenta Davide Lenarduzzi, amministratore delegato di Promoberg. «Vogliamo rafforzare i legami nel settore e al contempo valorizzare l’eccezionale artigianalità e l’avanzamento tecnologico di cui le aziende sono conosciute a livello internazionale. L’appuntamento fieristico sarà occasione di incontro, confronto e condivisione tra numerosi player provenienti dall’Europa. A Bergamo tutti coloro che prenderanno parte all’appuntamento avranno l’opportunità di esplorare soluzioni all’avanguardia, creare rete con colleghi del settore e apprendere dai leader nel campo».

La fiera ha una visione decisamente globale. Espositori di alto livello provenienti dall’Europa e da altri Paesi presenteranno i loro ultimi prodotti, dimostrando l’impegno dell’industria verso tecnologie all’avanguardia, design e responsabilità ambientale. Si prevedono oltre 10 mila visitatori, tra cui architetti, ingegneri e professionisti del settore, desiderosi di scoprire le ultime tendenze e soluzioni ad alte prestazioni per l’involucro edilizio.

Con un focus sull’eccellenza tecnica ed estetica, Caseitaly Expo 2025 è destinata a diventare un punto di riferimento per il settore dell’involucro edilizio, promuovendo l’innovazione e creando un ambiente di scambio di conoscenze.

Il nuovo evento fieristico punta a promuovere in Italia e nel mondo le imprese produttrici di chiusure tecniche, serramenti, schermature solari, lattoneria, coperture e maniglieria. È promosso dall’associazione CaseItaly e da Promoberg ed è cresciuto all’interno del contesto federativo di Finco e in particolare nelle quattro associazioni partner: Acmi, Anfit, Assites e Pile.