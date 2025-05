Case in legno: un trend in continua crescita

Aumenta l’incidenza delle case in legno (+33%). E cresce anche l’interesse della distribuzione. Non solo baite e rifugi alpini: una costruzione su 13 è realizzata con il materiale base più naturale che c’è.

L’edilizia in legno vive un momento di trasformazione, di crescita in Italia, posizionando il nostro Paese tra i protagonisti di rilievo nel panorama europeo.

Secondo i dati del 7° Rapporto Edilizia in Legno del 2022, del Centro Studi FederlegnoArredo, l’Italia si è piazzata sul podio, al terzo posto, come produttore di soluzioni abitative in legno in Europa, superata solo da Germania e Svezia.

Questo risultato è il frutto di un settore dinamico e in costante evoluzione, che nel 2021 ha registrato un fatturato di 1,8 miliardi di euro, con un incremento del 33% rispetto all’anno precedente.

Un dato, quello raccolto dall’associazione di settore, che testimonia la crescente fiducia dei consumatori nelle tecnologie costruttive in legno, in grado di offrire soluzioni abitative efficienti, sostenibili e di elevata qualità.

Rapporto Federlegnoarredo