Campagna Anit anti isolwashing

Anit lancia una campagna di sensibilizzazione sulle dichiarazioni delle prestazioni dei materiali isolanti. In un mercato sempre più orientato all’efficienza energetica e alla sostenibilità degli edifici, è fondamentale saper distinguere tra soluzioni di isolamento termico realmente efficaci e proposte non tecnicamente verificate. Il fenomeno dell’isolwashing (analogo a greenwashing) consiste nell’indurre i consumatori a credere che un prodotto offra prestazioni di isolamento superiori a quelle reali. Per aiutare i professionisti e i consumatori a fare scelte consapevoli, Anit ha redatto un manifesto guida per la valutazione dei materiali isolanti basato su criteri oggettivi e verificabili. Il manifesto sarà presentato e approfondito in un webinar in diretta streaming in cui interverranno gli esperti Anit. Il webinar sarà trasmesso su YouTube il giorno 8 maggio 2025 (è necessario iscriversi sul sito web di Anit).

In attesa di questo approfondimento, Anit propone un questionario per introdurre il tema dell’isolwashing e la sua diffusione tra i professionisti del settore, compilabile a questo link.