Boero Academy: un hub di formazione per la filiera dell’edilizia

«Un luogo d’incontro dove andare oltre al tradizionale rapporto fornitore cliente e riflettere sui trend attuali e sugli scenari di sviluppo del settore: è questo lo scopo di Gruppo Boero Academy», afferma Riccardo Carpanese, direttore marketing del gruppo genovese specializzato in produce pitture e vernici per i settori edilizia e yachting in occasione della presentazione dell’hub di formazione presso la sede dell’azienda che si trova nel Parco Scientifico e Tecnologico di Rivalta Scrivia.

Già perché la via del Gruppo Boero alla formazione passa da tre concetti: l’acquisizione e la condivisione delle conoscenze tecniche, può accadere che gli applicatori diano degli spunti ai produttori, la creazione di una community che comprenda i fornitori di materie prime, i clienti, ossia i distributori e tutti coloro che in qualche modo partecipano alla filiera, con l’obiettivo di anticipare le richieste e quindi innovare. E, infine, la collaborazione diretta con il mondo scientifico, dalle università ai laboratori di ricerca, alle società di certificazione di prodotto e di processo ricerca.

«Nel mondo dell’edilizia sono in atto profonde trasformazioni. Il nostro Paese si trova di fronte alla necessità di riqualificare buona parte del patrimonio immobiliare per renderlo più efficiente, salubre e sicuro una transizione possibile con soluzioni dalla durabilità, efficacia e sostenibilità certificate e competenze specialistiche nella scelta dei sistemi, nella progettazione e nell’esecuzione degli interventi», sottolinea Carpanese .

Insomma, un luogo di aggregazione dove confrontarsi con distributori e posatori per condividere le esperienze di chi vive il cantiere tutti i giorni, identificare esigenze e sviluppare soluzioni.