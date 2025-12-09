BigMat e Federazione Italiana Pallavolo, partnership confermata fino al 2028

BigMat e la Federazione Italiana Pallavolo rinnovano la collaborazione almeno fino al 2028. L’accordo prevede il ruolo di co-sponsor di maglia di tutte le Nazionali indoor (Seniores, Juniores e Sitting Volley, title Sponsor delle Finali Nazionali Giovanili e partnership per il Trofeo delle Regioni.

Inoltre BigMat è fornitore ufficiale dei Campionati Europei Maschili 2026 che si disputeranno in Italia. Dal 2026 al 2028 il supporto si estenderà anche al Campionato Italiano di Beach Volley Gold e alle Finali di Snow Volley.

Un’ulteriore testimonianza del rapporto tra BigMat e il mondo della pallavolo italiana arriva da Firenze dove, a partire da fine luglio 2025, il Pala Wanny è diventato Pala BigMat. Il nuovo naming sarà visibile almeno fino a fine 2027, dentro e fuori l’impianto.

La partnership con la FIPAV guarda anche al futuro: BigMat sostiene infatti numerose attività giovanili e progetti europei dedicati ai talenti emergenti, come Costruiamo per lo Sport, contribuendo così allo sviluppo delle nuove generazioni di atleti.

Un impegno a «Costruire risultati solidi attraverso dedizione, spirito di squadra e responsabilità. Valori che appartengono alla cultura del nostro Gruppo così come alle imprese delle Nazionali azzurre», ha commentato Matteo Camillini, Managing Director BigMat Italia e International.

Nel 2025 la Nazionale femminile di pallavolo, guidata da Julio Velasco, ha firmato una stagione di successi con 22 vittorie in 22 incontri tra cui la vittoria alla Volleyball Nations League (Lodz, Polonia) e il titolo mondiale conquistato a Bangkok.

Anche il percorso degli azzurri del coach Ferdinando De Giorgi ha brillato a livello mondiale. Nel 2025 la Nazionale maschile di pallavolo ha conquistato il titolo di campioni del mondo 2025 (Filippine) e la medaglia d’argento nella Volleyball Nations League (Cina), il primo podio maschile nella storia della competizione.