Bergamo capitale dell’edilizia. L’opinione comune è confermata da un report di Unioncamere: nella città orobica 12 neoassunti su cento lavorano nell’edilizia. L’indagine delle camere di commercio indica anche che, con 47.500 addetti, Bergamo è la seconda provincia lombarda per numero di lavoratori, dietro solo a Milano, che ne ha 123 mila. Eppure i numeri non dicono tutto: in realtà il settore soffre di una forte carenza di manodopera qualificata. Secondo il presidente di Ance Bergamo, Renato Guatterini, «il problema di trovare manodopera resta, si fatica a reperire competenze».