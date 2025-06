Bagattini acquisisce Rcl

Bagattini acquisisce la divisione masselli e blocchi della Rcl, azienda di Gorlago (Bergamo). Rcl è un’azienda attiva in ambito edile lombardo, con un’esperienza pluriennale consolidata nei servizi di fornitura e posa di pavimentazioni e murature in calcestruzzo. L’acquisizione di Rcl si inserisce in un ampio programma pluriennale di incremento sia della capacità produttiva che dei servizi alla clientela che Bagattini prevede di proseguire anche nei prossimi anni.

Con questa importante acquisizione, la Bagattini di Zandobbio (Bergamo), gruppo specializzato nella produzione di pavimentazioni per esterni in calcestruzzo, amplia ulteriormente l’offerta di servizi diretti alla propria clientela per quanto riguarda la realizzazione diretta dei lavori in opera delle pavimentazioni per esterni e si inserisce con decisione e professionalità anche nella fornitura in opera delle murature in calcestruzzo.

«Ringrazio Massimo e Federico Azzolin, insieme a tutto il personale Rcl, per l’ottimo lavoro svolto finora», commenta il Ceo dell’azienda, Guido Bagattini. «La scelta aziendale di puntare su qualità e innovazione, sia dal punto di vista produttivo che nei servizi offerti alla clientela a 360 gradi è risultata vincente; un significativo incremento di quote di mercato per il nostro marchio, che, grazie alla decisa crescita degli ultimi anni, ci ha portati a divenire il punto di riferimento nel settore delle pavimentazioni per esterni».