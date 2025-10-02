Bagattini acquisisce la piemontese Maer

Da sinistra Filippo, Guido, Lorella e Andrea Bagattini

Bagattini acquisisce lo storico marchio e lo stabilimento Maer di Sommariva Bosco (Cuneo), azienda specializzata nella produzione di pavimentazioni e murature in calcestruzzo

Questa acquisizione rientra nel programma di sviluppo di Bagattini che consolida la sua posizione, avvicinandosi e rendendosi maggiormente competitiva nei mercati del Piemonte, della Liguria e della Toscana.

L’operazione, oltre a garantire la continuità produttiva e la piena occupazione del personale aziendale, prevede ulteriori investimenti mirati allo sviluppo di Maer grazie all’innovazione dei prodotti e alla valorizzazione del brand, volti a promuovere la crescita dell’azienda e l’incremento della produttività e delle quote di mercato.

«Una decina di anni fa, mia sorella Lorella ed io, abbiamo fatto una scommessa: applicare il concetto di qualità totale e innovazione di Bagattini ad altre realtà industriali del nostro settore», dichiara Guido Bagattini, ceo dell’azienda

«La risposta positiva del mercato e di tutti gli attori della filiera dell’edilizia, ci ha permesso di ampliare progressivamente il numero di aziende portandoci all’acquisizione di marchi celebri, come Record, Mvb e Rcl, fino ad arrivare oggi all’acquisizione di Maer.

Questa decisa crescita ci ha reso il punto di riferimento nel settore per le pavimentazioni per esterni e delle murature in calcestruzzo, ma possiamo fiduciosamente affermare che non rappresenti un punto d’arrivo, bensì un importante passo in una prospettiva di ulteriori sviluppi», conclude il Ceo.

