Autunno con tante novità da Virginia Gambino Editore

Il 2025 di Virginia Gambino Editore termina con il botto e prepara per gli abbonati e per i partecipanti agli eventi una serie di appuntamenti che alzano il livello di qualità e, soprattutto, forniscono nuovi strumenti di conoscenza.

I convegni

A partire dal XVIII Convegno YouTrade in programma venerdì 24 ottobre a Villa Quaranta, preceduto da un incontro e un talk show nel corso della serata inaugurale giovedì 23. Il programma è denso e coinvolgente, con un occhio alle prospettive post Pnrr.

A seguire, il 26 novembre, sarà la volta del IX Convegno YouBuild, con al centro il progettare green, sostenibile e rigenerativo i nuovi materiali e le case history più interessanti.

Giovedì 4 e 5 dicembre, infine, appuntamento con la filiera del metallo per il II Convegno Nazionale dei Lattonieri: un settore che si sta rifocalizzando sui nuovi sviluppi dell’edilizia.

Le riviste

Argomenti ed eventi che si ritroveranno anche sulle riviste e sui siti web delle testate realizzate da Virginia Gambino Editore.

YouTrade

Le riviste pubblicheranno una serie di nuovi contenuti speciali, a partire da YouTrade settembre, con un’ampia anteprima Cersaie, arricchito da uno Speciale colle e adesivi per piastrelle e un focus sulla pulizia e il trattamento delle superfici, e un dossier sulla Gdo. Non solo: la rivista conterrà anche un dossier sui Sistemi e soluzioni per la protezione antincendio.

Su YouTrade di ottobre, oltre a un’anticipazione sul Convegno Nazionale in programma a fine mese, ci sarà l’esclusiva classifica Top 100 della distribuzione edile, che sarà presentata nel corso dell’evento, lo Speciale pitture e decorativi per interni e un focus su sanitari e arredobagno nella rubrica Luxury goods in showroom.

A seguire, YouTrade di novembre pubblicherà come sempre un report sul Convegno YouTrade, assieme a uno speciale anteprima MiBe (Made Expo), con la classifica Top 50 della distribuzione edile europea e un dossier sul consolidamento e rinforzo strutturale con problemi, soluzioni e proposte dalle aziende. Focus anche sulle novità nel settore del fissaggio chimico (schiume e siliconi), l’impermeabilizzazione dell’involucro, prodotti e pitture antimuffaper pareti interne nella sezione YouTrade casa e rivestimenti in resina in Luxury goods in showroom.

YouBuild

Novità di contenuti anche per YouBuild, che a settembre è dedicato al macrotema Sostenibilità e Rigenerazione. Il numero conterrà la classifica Top 100 degli studi di architettura, uno speciale sistemi e soluzioni per adeguamento e miglioramento sismico, un focus sul rinforzo strutturale e uno Speciale anteprima del IX Convegno Nazionale YouBuild.

A novembre YouBuild è invece dedicato al macrotema dell’ottimizzazione. La testata dedicata al mondo del cantiere e della progettazione presenterà una sezione con la classifica delle imprese di demolizione, uno speciale demolizione controllata e dossier sui nuovi sistemi costruttivi (calcestruzzo, acciaio legno, vetro), oltre a uno speciale dedicato ai software per la gestione di commesse, progettazione, imprese e cantiere.

WeLight

Virginia Gambino Editore ha presentato quest’anno la novità WeLight, periodico dedicato agli imbianchini e ai cartongessisti. La rivista per settembre ha preparato un dossier su pitture per esterni ed elementi decorativi, uno speciale su controsoffitti in cartongesso, un focus sui sistemi innovativi a cappotto, su colle, rasanti e premiscelati, oltre a uno speciale trattamenti per legno (travi a vista, pavimenti, restauro persiane).

Per novembre, invece, la rivista WeLight ha in programma uno speciale pavimenti in resina, un approfondimento su ristrutturazione ambiente bagno chiavi in mano, uno speciale cabine armadio in cartongesso, uno su macchine e attrezzature per le finiture e, infine, sui dispositivi di protezione individuale.

Condominio e Lattoneria

Da non dimenticare Condominio Sostenibile e Certificato, il periodico dedicato al mondo del residenziale e rivolto agli amministratori condominiali. A ottobre la rivista propone uno speciale sull’impianto ascensore, con normativa, innovazioni tecnologiche e risparmio energetico, oltre a un focus piscine e campi da tennis.

Il nuovo numero di Lattoneria di ottobre, infine, presenterà uno speciale su tetto aggraffato, e un’anteprima sul II Convegno Nazionale dei Lattonieri.

