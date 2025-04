Assemblea Pile, dazi e bilanci dei big nel nuovo numero di Lattoneria

Non è stato un anno semplice il 2024. Eppure, ha regalato anche non poche soddisfazioni. Ora, però, è il momento di guardare avanti, perché c’è ancora molto da fare. L’assemblea dei soci Pile ha approvato all’unanimità il consuntivo dell’anno chiuso al 31 dicembre ricordando le tappe più significative, come le norme Uni, il Primo Convengo Nazionale del Lattoniere e, a seguito delle decisioni prese durante i 12 mesi, l’evento dedicato all’involucro di Caseitaly a Fiera Bergamo, nel febbraio scorso. Insomma, un anno intenso, a cui il nuovo numero di Lattoneria dedica un ampio servizio.

Ma nel mondo dei professionisti del metallo non ci sono solo petali di rosa. Le spine sono quelle, ancora tutte da decifrare, che riguardano l’impatto dei dazi decisi dalla Casa Bianca su acciaio, alluminio e rame. E che di conseguenza hanno sollevato una guerra delle tariffe che rischia di abbattersi sulle imprese italiane. Quanto peseranno le barriere doganali introdotte da Donald Trump sul mondo della lattoneria? Se ne occupa un articolo pubblicato sulla rivista realizzata da Virginia Gambino Editore per conto di Pile. A proposito di lattonieri: il nuovo numero del periodico comprende anche una esclusiva analisi, con tabelle comparative, su 32 delle maggiori imprese del settore. Sotto la lente del Centro Studi YouTrade sono finiti non solo i bilanci, ma anche le dinamiche che attraversano le imprese della lattoneria. Con un risultato sorprendente.

Infine, oltre a tante storie di cantiere e di lavoro pubblicate sulla rivista, da segnalare c’è anche lo speciale dedicato alle novità nel mondo delle lamiere grecate.

Un motivo in più per abbonarsi a Lattoneria!

SFOGLIA LA RIVISTA