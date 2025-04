Artica, la nuova vasca per la crioterapia di Treesse

Treesse, azienda italiana specializzata nella produzione di minipiscine, vasche e saune, presenta Artica, la nuova vasca firmata Marc Sadler che offre i vantaggi della cromoterapia e della crioterapia subacquea, permettendo una remise en forme in un ambiente sicuro e confortevole.

Basata sul rafforzamento dell’organismo, la crioterapia permette di lavorare sinergicamente su ogni distretto muscolare per aumentare ed accelerare la risposta del metabolismo ed avere effetti immediati nell’aumento della massa muscolare e nella diminuzione di quella grassa.

Grazie all’azione del freddo, i vasi sanguigni e linfatici vengono stimolati naturalmente a migliorare la loro funzionalità per eliminare le scorie e nutrire i tessuti, stimolandone la rigenerazione.

La vasca, della dimensione 90×195 centimetri è dotata di cuscino, ed è disponibile nelle finiture con i pannelli in Bianco oppure in Nero. Inoltre, è possibile accessoriare la proposta con un vano contenitore laterale, per riporre la copertura della vasca.