Arredobagno: il 90% dei clienti acquista ancora nel punto vendita, ma la multicanalità premia

Bathroom-Design-Monitor-2025

Un cliente informato, consapevole, che privilegia funzionalità e robustezza, ponendo grande attenzione alla durata dell’investimento. È quanto emerge dal Bathroom Design Monitor 2025, la ricerca condotta da NIQ-GfK Italia e voluta da Elia Vismara, presidente di Assobagno di FederlegnoArredo per offrire agli operatori strumenti concreti per interpretare l’evoluzione dei comportamenti d’acquisto.

elia-vismara-assobgano-Bathroom-Design-Monitor-2025
Elia Vismara, presidente Assobagno

Dallo studio, che ha coinvolto tremila consumatori in Italia, Francia e Germania, è evidente che il percorso di acquisto, sebbene venga finalizzato ancora per  il 90% nel punto vendita, sia molto articolato e ponderato.

Il motivo? Il bagno è sempre più percepito come luogo dedicato alla cura di sé e alla qualità della vita quotidiana e anche perché in pochi metri quadrati sono concentrati una vasta gamma di tecnologie e categorie merceologiche.

Così, chi è stato impegnato in una recente ristrutturazione del bagno o è intenzionato a realizzarla nei prossimi 18 mesi, questo il target del campione intervistato telefonicamente, ha esplicitato l’esigenza di integrare i canali fisici e digitali.

Infatti, il 97% dei consumatori europei si informa prima di acquistare e il 44% lo fa online, una pratica ormai trasversale a tutte le fasce d’età.

I principali strumenti utilizzati sono motori di ricerca (64%), siti e app dei retailer (58%) e dei produttori (48%).

In Italia spicca il ruolo di architetti e designer (28%) e delle riviste specializzate (29%), mentre in Germania l’online risulta ancora più determinante (49%).

E qui spunta un altro dettaglio rilevante: se il negozio si conferma comunque protagonista e la competenza del personale è essenziale per la decisione finale, la quota di consumatori che nell’ultima ristrutturazione hanno acquistato sia in negozio che on-line è tuttavia significativa: 41% in Europa, 37% in Italia, 50% in Germania.

Percentuale che avvalora l’importanza, da parte delle aziende, di adottare una strategia multicanale. Insomma, un’opportunità da cogliere.

