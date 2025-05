Arlia, soluzioni per l’edilizia in legno in Calabria

Arlia, azienda di Longobardi (Cosenza), ha creato il brand Legno Edilizia, che coniuga le costruzioni in legno all’assortimento di prodotti per rivestimenti, termoidraulica e ferramenta.

Arlia Soluzioni per l’edilizia è nata nel 1975, quando il suo titolare e fondatore, Giuseppe Arlia, ha deciso di dar vita a un’azienda giovane e dinamica con il preciso intento di diventare nel giro di pochi anni un riferimento per il settore in Calabria.

Il successo dell’attività è stato immediato e veloce, così come l’espansione in diversi settori, fra i quali anche il legno, all’inizio degli anni Novanta.

L’intuizione è stata più che azzeccata con la creazione del brand Legno Edilizia, con deposito (12 mila metri quadrati), uffici e ferramenta e termoidraulica (800 metri quadrati) e showroom (1.600 metri quadrati) nei cui due piani viene presentato il meglio della produzione nazionale e internazionale.

L’azienda offre a clienti privati e imprese un vasto assortimento delle migliori marche di pavimenti e rivestimenti, arredo bagno e sanitari, in esposizioni ampie ed eleganti; il tutto coniugato con le costruzioni in legno, per percorrere la strada verso un’edilizia più sostenibile. La base si trova a Longobardi, in provincia di Cosenza.

La trasformazione

«L’azienda Arlia, con radici profonde nel settore edile, ha intrapreso un percorso di innovazione e specializzazione nel campo delle costruzioni in legno, diventando un punto di riferimento in Calabria e Basilicata», spiega Alessandro Arlia.

«La storia di questa trasformazione inizia negli anni Novanta, quando l’azienda, allora focalizzata sulle ristrutturazioni, entra in contatto con la tecnologia di Holzbau e le travi in legno lamellare per volontà di mio padre, che voleva ampliare la nostra struttura.

Avevamo dato il via a una ristrutturazione e fatto realizzare un patio in legno all’esterno, che ha segnato l’inizio di un interesse crescente per le potenzialità del materiale.

Nel 2012, l’azienda ha lanciato il marchio Legno Edilizia, dedicato esclusivamente alle costruzioni in legno. Realizziamo principalmente case per i privati e ampliamenti di edifici, dal piccolo al grande, interfacciandoci con il cliente privato e con le imprese. Personalmente sin da subito ho creduto molto nelle potenzialità del settore».

La formazione

Alessandro Arlia si è rivelato una figura chiave in questa evoluzione, intraprendendo un percorso di formazione approfondito, partecipando a corsi di progettazione e carpenteria in legno con i massimi esperti del settore, recandosi anche in Trentino per meglio apprendere le tecniche pratiche.

«Sono stato a Bressanone, alla Dietrichs, a stretto contatto con Hans Peter Prantner, un vero guru per il mondo del legno, che mi ha insegnato non solo a utilizzare e gestire programmi all’avanguardia, ma anche a capire la carpenteria. Ho partecipato ai suoi corsi di tracciamento e di taglio.

Questo bagaglio di conoscenze ha permesso all’azienda di passare dalla realizzazione di semplici tettoie e coperture alla progettazione e costruzione di abitazioni, dalle fondamenta a pacchetti di copertura sempre più completi e isolanti, ecologici e naturali. La prima struttura è stata realizzata nel 2013».

Al mare o in montagna

La Calabria, con la sua varietà di climi, non rappresenta un ostacolo per le costruzioni in legno di Arlia. L’azienda ha realizzato progetti sia in zone costiere che in alta montagna, dimostrando la versatilità e l’efficienza di questa tecnologia.

Grazie a una progettazione accurata e all’utilizzo di materiali isolanti di alta qualità, le strutture in legno garantiscono prestazioni elevate sia in estate che in inverno.

«Offriamo un servizio completo, dalla progettazione alla realizzazione, curando ogni dettaglio e avvalendoci di un ingegnere strutturista del legno interno.

L’azienda è in grado di coprire l’intera filiera, dalle finiture all’arredamento, garantendo un approccio sostenibile e una consulenza a 360 gradi, con i plus della sostenibilità.

Tra i nostri clienti figurano privati e grandi costruttori, che hanno apprezzato la qualità e i vantaggi delle case in legno.

L’azienda ha inoltre realizzato importanti progetti per enti pubblici, come scuole e passerelle per l’abbattimento delle barriere architettoniche, dimostrando la propria competenza anche nel settore delle opere pubbliche e inserendosi in importanti progettazioni riguardanti il Pnrr».

Filiera locale

L’azienda è certificata e dispone di un centro di taglio all’avanguardia, Essetre Techno Fast, che le consente di realizzare progetti complessi e multipiano.

Arlia utilizza legno lamellare di abete austriaco, ma sta collaborando con l’Università della Calabria per sviluppare una filiera di legno locale, in un’ottica di maggiore sostenibilità, supportati dall’ingegnere Davide Giovinazzo.

«Con un fatturato in crescita e numerose commesse in corso, ci stiamo proiettando verso il futuro, con l’obiettivo di espandere la propria attività anche al di fuori della Calabria e della Basilicata.

Puntiamo a consolidare la nostra posizione di leader nel settore delle costruzioni in legno, offrendo soluzioni innovative e sostenibili per ogni esigenza, sempre tramite strumenti e processi all’avanguardia, avvalendoci della tecnologia 4.0».

