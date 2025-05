ARD Raccanello: soluzioni tecniche avanzate per l’edilizia sostenibile

ARD Raccanello, azienda specializzata in sistemi vernicianti per l’edilizia, rafforza il proprio impegno verso la sostenibilità ambientale presentando due nuove soluzioni: Ard Fill e Tema Wood Pro.

Ard Fill è una finitura riempitiva acrilossanica antialga, dotata di certificazione EPD (Dichiarazione Ambientale di Prodotto). Caratterizzato da un’eccellente resistenza agli alcali, alle intemperie ed agli agenti atmosferici, Ard Fill ha un’ottima aderenza al supporto, elevata permeabilità al vapore acqueo e buona idrorepellenza con basso assorbimento d’acqua capillare.

Tema Wood Pro è un impregnante protettivo cerato specificamente formulato per la protezione e la finitura del legno. Questa linea contribuisce a promuovere l’utilizzo del legno in edilizia in modo responsabile, valorizzandone le caratteristiche di sostenibilità e riducendo l’impatto ambientale complessivo delle costruzioni.

Tema Wood Pro offre una protezione efficace contro i principali agenti di degrado del legno, quali l’umidità, i raggi UV e gli agenti atmosferici. Le formulazioni includono principi attivi specifici e resine performanti che penetrano in profondità nelle fibre del legno, creando una barriera protettiva duratura.

La formulazione di Tema Wood Pro è studiata per non occludere la naturale traspirabilità del legno, consentendo il passaggio del vapore acqueo e prevenendo la formazione di condensa e l’insorgere di problematiche legate all’umidità. Il prodotto è appositamente studiato per una facile applicazione e per una manutenzione semplice e periodica, garantendo la durabilità nel tempo delle superfici trattate.

Sistema Rebuild per il recupero edilizio sostenibile

ARD Raccanello continua a investire in ricerca e sviluppo per offrire soluzioni che coniugano elevate prestazioni tecniche con un ridotto impatto ambientale, per affrontare le sfide del recupero e della riqualificazione edilizia.

Grazie a un’innovativa tecnologia sostenibile, Rebuild consente il ripristino e la manutenzione di sistemi di isolamento termico a cappotto ammalorati, senza l’utilizzo di prodotti cementizi.

Il Sistema Rebuild System si basa su una filosofia progettuale che mira a ridurre le demolizioni e la produzione di scarti, migliorare l’efficienza energetica, consolidare e rinforzare strutture e valorizzare l’estetica e l’architettura esistente.

Per ottenere risultati più performanti, il Sistema ARD Raccanello si compone di Rebuild Intonaclima L, un rivestimento acrilisilossanico elastomerico a grana 1,5 millimetri, e Rebuild Fondo L, un fondo rasante elastomerico in pasta.

Entrambi i prodotti sono realizzati con una particolare tecnologia green a base di microsfere di vetro totalmente riciclato, proveniente da frazioni non più utilizzabili per la produzione di bottiglie e bicchieri: sono pertanto alleggeriti, garantendo un peso in parete ridotto fino al 25% rispetto ad un tradizionale prodotto a pari granulometria.

Il Sistema Rebuild garantisce un’elevata protezione contro muffe e alghe e la finitura è caratterizzata da tecnologia HALS (Hindered Amine Light Stabilizer) per una massima protezione al degrado del sole e alle intemperie. Protegge, inoltre, maggiormente le facciate da eventi metereologici straordinari (come la grandine), grazie a una resistenza agli urti molto elevata (fino a 30J).