ARD Raccanello: novità di prodotto e gestione aziendale sempre più responsabile

Rispetto, persistenza (la vera qualità è un prodotto che dura nel tempo) e dinamicità (volontà di essere sempre innovativi sotto il profilo del processo e del prodotto) sono alcuni dei valori che guidano il percorso industriale di ARD Raccanello, azienda specializzata nella produzione di sistemi vernicianti per l’edilizia professionale con sede a Padova.

Al centro delle prossime sfide dell’azienda l’internazionalizzazione, l’innovazione e la sostenibilità (economica, ambientale e sociale). Ad annunciare gli obiettivi raggiunti e i prossimi traguardi di ARD Raccanello l’amministratore delegato Luigi Gorza, durante il press tour che si è svolto mercoledì 10 settembre 2025.

La giornata è cominciata con una visita presso lo stabilimento produttivo di Castelguglielmo (Rovigo), in cui a novembre 2023 è stato inaugurato un nuovo impianto, con un investimento da 2 milioni e mezzo di euro. La struttura, sviluppata in verticale per una riduzione consumi energetici e idrici, prevede un sistema di automazione completa, per una maggiore efficienza e una riduzione degli sprechi. A regime, lo stabilimento di Castelguglielmo produrrà 10.7 milioni di Kg all’anno pari al 92% dell’intera produzione di ARD.

Stabilimento ARD Raccanello Castelgugliemo 1 di 4

Il tour è poi proseguito nella sede ARD Raccanello di Padova, in Via Prima Strada, dove l’azienda is trova dal 1961, ed è terminato con una visita in showroom e il press meeting, durante il quale sono state approfondite le caratteristiche di diverse novità di prodotto uscite negli ultimi anni, tra cui Rebuild System, una tecnologia innovativa, leggera e green per ripristinare i rivestimenti Etics che contiene speciali miscrosfere in vetro totalmente di riciclo.

1 di 4

L’azienda ha inoltre lanciato nuovi prodotti decorativi come Creative ARD Lime Carrara, rivestimento minerale ad effetto marmo di Carrara per superfici di pregio molto compatte e satinate, Creative Metal, finitura decorativa all’acqua ad effetto metallo liquido, e Tema Wood Pro, impregnante protettivo cerato in gel per legno.

ARD Raccanello: sostenibilità ambientale e sociale

L’azienda è molto attiva sul tema della sostenibilità, puntando molto non solo sulla salvaguardia ambientale, ma anche sul benessere delle persone, come testimoniano anche i dati pubblicati nel Bilancio di Sostenibilità.

Vari sono i fattori che contribuiscono al miglioramento dell’attività di ARD. Uno degli elementi fondamentali è l’acqua utilizzata sia nel processo produttivo che nella pulizia degli impianti. Nel 2023 la riduzione di acqua consumata per chilogrammo di prodotto ha visto una riduzione del 1,25% sull’anno precedente.

Grande attenzione anche al tema dei rifiuti, attraverso impianti produttivi progettati per ridurre gli scarti, corretta separazione e adeguato smaltimento finale dei rifiuti, e utilizzo di imballi in plastica riciclata.

Il processo produttivo, caratterizzato da un approccio a ciclo chiuso, ha consentito di evitare l’emissione di sostanze inquinanti, sia interne che esterne, garantendo un impatto ambientale minimo, riducendo nel 2023 del 12% le sostanze VOC rilasciate in atmosfera.

L’applicazione di questa politica ambientale ha generato una diminuzione dei consumi, con 100% energia elettrica utilizzata generata da fonti rinnovabili, l’ottimizzazione e l’efficientamento dell’utilizzo delle risorse idriche e la riduzione del 20% della Co2 emessa direttamente.

ARD Raccanello pone inoltre al centro della propria strategia le persone, investendo in formazione continua, sviluppo delle competenze e benessere delle proprie collaboratrici e collaboratori. Ed è anche per questo che ARD Raccanello ha ottenuto la Certificazione Great Place to Works 24/25.

ARD Raccanello: export in crescita

L’export consente ad ARD di confrontarsi con diverse culture che le permettono di arricchirsi e migliorarsi quotidianamente, costituendo stimolo di crescita ed innovazione.

Con una crescita del 24,18% dal 2023 (e del 79% dal 2021), l’export si concentra in Cina (con un trend di crescita del 50%), dove l’azienda detiene 50 showroom.

Il secondo cliente più importante è il Kuwait, molto interessato ai prodotti decorativi, seguito dalla Francia, dove i clienti preferiscono soluzioni più classiche, come l’effetto spatolato.