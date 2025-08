Archè di Scrigno, la nuova collezione di porte blindate firmata da Egidio Panzera

Scrigno presenta Archè, una collezione di porte blindate che coniuga innovazione tecnica, ricerca estetica e visione architettonica.

A firmare il progetto è Egidio Panzera, architetto e designer, che per Scrigno assume il ruolo di direttore creativo della nuova collezione

Il nome, dal greco “ἀρχή”, evoca l’origine, il principio fondante di un progetto, che per Scrigno riparte dalla parete, da cui prende forma una nuova idea di abitare che richiede soluzioni capaci di offrire continuità visiva, protezione e armonia architettonica.

Con Archè, la porta blindata va oltre il concetto di soglia protettiva, per diventare un elemento attivo nel racconto dello spazio. «Le porte blindate sono pensate in relazione diretta con il muro, come un episodio architettonico a stretto contatto con materia e luce», afferma Panzera.

Porte blindate Archè: tre modelli complanari

La collezione di porte blindate Archè si sviluppa attraverso tre modelli complanari, pensati per offrire massima libertà progettuale e precisione tecnica:

● Axial, con apertura a bilico filo muro, per un impatto scenografico essenziale e scultoreo.

● Levos, con apertura a battente filo muro, che esalta la perfetta integrazione nella parete.

● Synkro, con apertura a battente complanare al coprifilo, per contesti che richiedono eleganza discreta e soluzioni versatili.

La complanarità sul lato interno, ovvero la perfetta continuità tra porta e parete/coprifilo, consente di creare ambienti fluidi e coerenti. Il lato interno delle porte è totalmente personalizzabile per garantire la completa integrazione con le pareti, per un’estetica pulita, continua, quasi invisibile.

Sul lato esterno entrano in gioco i pannelli delle linee Materia, Tracce ed Heritage.

Materia : i design di questa linea sono il risultato di un attento studio e selezione di materiali pregiati, con finiture e texture che spaziano dal Marmo Verde Lucido alla Calacatta Oro Levigato, dalla Pietra Piasentina Bocciardato all’Acciaio Crudo, dall’Ottone Invecchiato ai vetri, fino ai legni impiallacciati e alle essenze a rilievo.Combinando materiali, forme e colori differenti, Materia offre uno spettro di possibilità compositive uniche.

: i design di questa linea sono il risultato di un attento studio e selezione di materiali pregiati, con finiture e texture che spaziano dal Marmo Verde Lucido alla Calacatta Oro Levigato, dalla Pietra Piasentina Bocciardato all’Acciaio Crudo, dall’Ottone Invecchiato ai vetri, fino ai legni impiallacciati e alle essenze a rilievo.Combinando materiali, forme e colori differenti, Materia offre uno spettro di possibilità compositive uniche. Tracce è una linea che esplora il potere evocativo della superficie incisa. I pannelli esterni si ispirano a paesaggi naturali, texture organiche e archetipi architettonici attraverso sofisticate tecniche di incisione.

è una linea che esplora il potere evocativo della superficie incisa. I pannelli esterni si ispirano a paesaggi naturali, texture organiche e archetipi architettonici attraverso sofisticate tecniche di incisione. Heritage nasce dall’idea di un’eleganza misurata e senza tempo. È una selezione di pannelli scelti direttamente da Panzera, che reinterpretano il calore della tradizione attraverso un’estetica attuale e raffinata.

In questo contesto si inserisce anche il Rigatino, un nuovo carter di rivestimento di telaio e carena disegnato da Egidio Panzera: una finitura che, con la sua texture verticale, definisce un tratto grafico sottile ma distintivo.

Archè è il preludio a un nuovo modo di concepire l’identità Scrigno: un brand capace di offrire non solo sistemi d’apertura, ma soluzioni d’architettura, dalle porte scorrevoli ai controtelai, dalle scale di design alle porte blindate, in cui si incontrano rigore tecnico e visione creativa .