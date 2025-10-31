Appalti per 2,1 miliardi da Anas

Bilancio roseo per gli appalti pubblici Anas. “Nel 2025 abbiamo avviato gare per un valore totale di 2,1 miliardi di euro, di cui circa 1,9 miliardi pubblicati dalla Direzione Generale e i restanti 190 milioni di euro dalle Strutture Territoriali”, ha dichiarato l’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme. “Nel dettaglio per quanto riguarda la Direzione Generale, 1,36 miliardi di euro afferiscono a lavori per nuove opere, 220 milioni di euro lavori per la manutenzione programmata, 240 milioni per servizi di ingegneria, oltre 87 milioni per forniture e servizi e 37 milioni per Ict. In merito agli investimenti previsti dal contratto di programma 2021-2025, sono pari a circa 44 miliardi di euro di cui 37 miliardi in nuove opere, 5 miliardi in manutenzione programmata, i restanti due miliardi a supporto di progetti per lavori in corso e per investimenti in tecnologia”. L’occasione è stato XXV Convegno Nazionale Ance Giovani, in corso a Sorrento.

“Negli ultimi tre anni abbiamo aumentato l’organico di circa mille unità, pari a +15%. Il Piano Industriale prevede inoltre, entro il 2028, un’ulteriore crescita di oltre 900 persone (+12% rispetto ad oggi). Negli ultimi 36 mesi sono state inserite circa 2 mila risorse, senza considerare gli inserimenti del personale impegnato in attività stagionali, di cui il 75% destinato alle aree tecniche e di presidio della rete. Una quota significativa pari a quasi la metà degli ingressi ha riguardato ruoli chiave come Direttori Lavori, Direttori Operativi, Ispettori di Cantiere ed Ispettori di Opere d’arte”, ha continuato Gemme. Secondo il manager, inoltre, le strutture territoriali di Anas sono business unit focalizzate sullo sviluppo delle specificità regionali.