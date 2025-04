Andrea Fabbri e Stefano Socci al vertice di Abk Group

Andrea Fabbri è stato nominato presidente, con deleghe specifiche nell’area Amministrazione e Finanza di Abk Group (settore delle ceramiche), mentre Stefano Socci ha assunto la carica di amministratore delegato. Fabbri ricoprirà il ruolo di presidente onorario e, assieme a Michelangelo Fortuna, continuerà a garantire il proprio supporto e la propria visione, contribuendo con competenza e continuità alla nuova fase aziendale. Il nuovo assetto prevede una piena collaborazione tra presidente e ad nell’ottica di un governo più efficace, snello e orientato alla crescita. Siamo convinti che, grazie all’impegno di tutti, potremo affrontare con determinazione le prossime sfide e continuare a costruire, insieme, il futuro del Gruppo”, commenta Andrea Fabbri.

Il manager, laureato con lode in Finanza Aziendale nel 2009, ha completato il suo Executive Mba presso Bologna Business School. Ha iniziato la carriera in una primaria società di consulenza, specializzandosi in operazioni di M&A, revisione contabile e due diligence finanziaria. È entrato in Abk Group nel 2014 come Credit Manager, dal 2017 ha ricoperto il ruolo di Chief Financial Officer (Cfo). Nel 2020 è stato nominato presidente esecutivo di Gardenia Orchidea, dove ha guidato con successo il rinnovo del contratto di distribuzione esclusiva con la maison Versace.

Stefano Socci è ingegnere meccanico con master in Business Administration alla Bocconi. Vanta una trentennale esperienza alla guida di realtà industriali complesse e orientate all’internazionalizzazione, tra cui Nicotra Gebhardt del gruppo Regal Beloit, Faber e Ideal Standard Holding. Specializzato nel supporto del business industriale orientato al miglioramento dei risultati economici, finanziari e di competitività, ha seguito con successo diverse operazioni aziendali volte ad aumentare la redditività nei mercati in rapida evoluzione.