Alpac pubblica il primo bilancio di sostenibilità di Gruppo

Il Gruppo Alpac pubblica il suo primo bilancio di sostenibilità che abbraccia l’intero perimetro societario tra Italia, Francia e Spagna.

Specializzato in tecnologie avanzate per la gestione del foro finestra e in sistemi decentralizzati di ventilazione meccanica controllata, il Gruppo Alpaca comprende:

Alpac , con sede italiana a Schio (Vicenza) e con sede francese a Parigi

, con sede italiana a Schio (Vicenza) e con sede francese a Parigi Helty , specialista nei sistemi di VMC con sede a Schio

, specialista nei sistemi di VMC con sede a Schio Alpac Tecnologica Europea, operante nel mercato iberico e con sede legale e produttiva a Barcellona

«Con questo primo bilancio di sostenibilità congiunto vogliamo sottolineare come per noi la responsabilità sociale e ambientale non sia solo un obbligo normativo, ma un principio che guida le nostre decisioni industriali, organizzative e di mercato. È un impegno condiviso da tutte le aziende che fanno parte del Gruppo, nella convinzione che solo uno sviluppo armonico e inclusivo possa garantire un futuro solido», commenta Massimo Dalla Via, Amministratore Delegato del Gruppo Alpac.

E prosegue: «Le strategie di sviluppo sostenibile del Gruppo Alpac si articolano attorno a direttrici chiare e misurabili: dalla riduzione dell’impatto ambientale alla centralità delle persone nella crescita aziendale, dalla progettazione sostenibile alla valorizzazione di una catena di fornitura innovativa e responsabile. È questa, secondo noi, la strada per garantire competitività e continuità in un mercato che chiede qualità, trasparenza e visione di lungo termine».

Per rendere operativo questo percorso Gruppo Alpac ha programmato di inserire all’interno del nostro team la figura del Sustainability Manager, che guiderà un team multidisciplinare dedicato alla definizione e al monitoraggio delle azioni ESG, trasformando gli obiettivi in leve concrete di sviluppo e valore per tutto il Gruppo.

Dal punto di vista delle risorse umane, nel 2024 il Gruppo Alpac ha registrato un organico di 312 dipendenti con una prevalenza di contratti a tempo indeterminato (94,6%) e una presenza femminile del 21%. Nel 2024 sono state erogate 9.112 ore di formazione, spaziando dall’apprendimento linguistico a percorsi di time management, problem solving, supply chain e lean quality.

Per quanto riguarda l’impatto ambientale, il 30% dell’energia utilizzata dagli stabilimenti del Gruppo Alpac è stata prodotta da fonti rinnovabili. Grazie all’ampliamento dell’impianto fotovoltaico nell’headquarter di Schio, il consumo di energia elettrica autoprodotta è aumentato di più del doppio rispetto al 2023 (+208%). L’obiettivo è quello di puntare, entro il 2027, a un approvvigionamento energetico integralmente coperto da fonti rinnovabili.

Dal punto di vista dei processi produttivi, sono state avviate le pratiche di certificazione FDES (Fiche Déclaration Environnementale et Sanitaire) per alcuni sistemi destinati al mercato francese, particolarmente sensibile ai processi di valutazione del ciclo di vita (LCA). Parallelamente, è in corso l’adozione di ulteriori certificazioni di prodotto in linea con i requisiti previsti dai CAM (Criteri Ambientali Minimi).

I principi di eco-progettazione che guidano lo sviluppo industriale delle aziende del Gruppo Alpac hanno permesso di implementare un sistema di economia circolare che ha consentito di ridurre del 30% la produzione di rifiuti rispetto a quanto dichiarato nel bilancio di sostenibilità 2023 (nonostante l’espansione del perimetro di rendicontazione, che oggi include anche Helty e Alpac Tecnologica Europea).

Inoltre, ha consentito anche il recupero del 92% dei rifiuti prodotti, impegnando le realtà coinvolte a diminuire ulteriormente il conferimento in discarica attraverso azioni di efficientamento e valorizzazione dei sottoprodotti.