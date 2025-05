Alpac inaugura a Parigi la nuova sede operativa della branch francese

Alpac, azienda italiana specializzata in soluzioni evolute per la gestione del foro finestra, inaugura una nuova sede operativa nel cuore di Parigi, consolidando un percorso che ha mosso i primi passi nel 2012.

La sede di Alpac France, situata nel quartiere Levallois-Perret, è concepita per essere molto più di un semplice spazio espositivo. Nasce come hub dedicato al confronto tecnico, al supporto diretto e alla consulenza su misura per progettisti, prescrittori e operatori del settore.

«L’apertura della nuova sede di Parigi segna un passaggio simbolico e al tempo stesso sostanziale: con il taglio del nastro si scrive una nuova pagina nel percorso di collaborazione con il mercato francese. Una tappa importante che testimonia sia la fiducia di Alpac in un contesto in costante evoluzione, sia il forte impegno dell’azienda a investire in una presenza solida, strutturata e vicina ai professionisti locali, per poter dare loro un supporto tecnico specializzato e aiutarli a trovare risposte concrete alle sfide di una progettazione sempre più tecnologica ed efficiente», commenta Luciano Dalla Via, Presidente del Gruppo Alpac.

La nuova sede operativa è stata concepita per facilitare un’interazione diretta e continua tra il team di Alpac France e il mondo della progettazione locale.

«Crediamo fermamente che attraverso un dialogo continuo e una collaborazione strutturata lungo tutto l’iter di cantiere sia possibile costruire un’edilizia più efficiente, evoluta e sostenibile. Un’edilizia in cui la prefabbricazione e la progettazione integrata diventano leve strategiche per ridurre errori, ottimizzare le performance e massimizzare il valore delle risorse investite», conclude Dalla Via.