Allover Top Matt è la nuova finitura opaca della vernice idrorepellente di San Marco

Allover Top Matt è la nuova finitura opaca della vernice protettiva idrorepellente di San Marco che conferisce maggiore profondità ed eleganza agli ambienti grazie alla ricercata texture e ai particolari effetti che è in grado di creare.

A moltiplicare le possibilità creative è poi l’ampliamento della palette colori del sistema Allover, arricchita di 30 inedite tonalità suddivise tra nuance calde, terrose, e impalpabili sfumature chiare.

Ideale per i più svariati ambienti interni, è dotato di proprietà idrorepellenti che lo rendono versatile e resistente all’acqua, così come ai liquidi caldi e freddi, e a numerosi prodotti utilizzati in ambito residenziale e ristorativo.

Per garantire un’applicazione a regola d’arte, San Marco ha infine previsto corsi di formazione specifici dedicati al tema del flooring presso il nuovo Training Hub.