Acquisire una rivendita o essere acquisiti? Lo svela il III Convegno YouTrade Sud

Tutti gli abbonati alla rivista YouTrade non mancano mai di leggere la rubrica Rivendite News. Sono le pagine in cui, su ogni numero, sono riportate le immancabili acquisizioni, o le adesioni ai network della distribuzione. Perché da qualche anno il trend di concentrazione delle rivendite di materiali edili si è fatto più pressante.

Difficoltà nel ricambio generazionale, necessità di unire le forze per ottenere una massa critica sufficiente e obbligo nella gestione delle nuove tecnologie sono tra le cause del sempre maggiore numero di accordi o cessioni dell’attività. E proprio questo argomento sarà tra i focus del III Convegno YouTrade Sud in programma a Lamezia Terme.

L’appuntamento è per giovedì 15 maggio con la cena di business alle 19 e il conferimento degli YouTrade Awards Sud, e per venerdì 16 maggio al centro congressi del T Hotel.

Ad approfondire i temi relativi alla concentrazione del mercato della distribuzione sarà Alberto Bubbio, professore associato di Economia Aziendale, Università Cattaneo-Liuc.

La sua relazione sarà un’utile vademecum su come muoversi in questo momento, in cui le evoluzioni i settori economici vivono momenti di ristrutturazione nei quali si moltiplicano le operazioni di fusioni e acquisizione. In questi contesti, insomma, le imprese si trovano di fronte ad un bivio: mangiare o essere mangiati.

La scelta non è sempre semplice. Si tratta di valutare le implicazioni strategiche, organizzative ed economico-finanziarie di queste operazioni. Certo, il loro inquadramento va fatto analizzandone i presupposti strategici. Una volta deciso di dar seguito a una di queste operazioni è necessario di effettuare alcuni passaggi, da cui dipende l’efficacia dell’operazione.

Infine, l’aspetto economico è importante, ma non è l’unico da considerare. Il III Convegno YouTrade Sud è un appuntamento più che mai indispensabile per gli operatori della filiera edile. Non mancate!

