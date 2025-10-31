Accordo Heidelberg-Mapei per i.tech Cargo, soluzione per pavimentazioni in asfalto open graded

Heidelberg Materials Italia (ex Italcementi) e Mapei hanno siglato un accordo per i.tech Cargo, la soluzione per pavimentazioni ultraresistenti in zone industriali, poli logistici, interporti e aree aeroportuali.

L’accordo è stato annunciato durante Asphaltica, la Mostra convegno internazionale delle tecnologie e soluzioni per pavimentazioni stradali, sicurezza, servizi e infrastrutture viarie in corso a Bari.

Secondo l’accordo Mapei fornirà a i.build, la business unit di Heidelberg Materials, specializzata nella posa in opera di pavimentazioni, i.tech Cargo, capace di dare valore aggiunto alle pavimentazioni in asfalto open-graded.

I vantaggi

Grazie alla partnership con Mapei, Heidelberg Materials diventa interlocutore unico per soluzioni complete accompagnando il cliente in tutte le fasi, dalla progettazione alla fornitura fino alla posa in opera delle pavimentazioni per la logistica.

Alla semplicità di avere un unico referente si abbina la durabilità del materiale Mapei e il know-how specifico del team che compone i.build, elementi che consentono di ottenere esattamente la tipologia di pavimentazione con le prestazioni richieste.

«i.tech Cargo è una soluzione che stiamo utilizzando in tutta Italia grazie allo sviluppo della logistica, settore cruciale per il nostro Sistema Paese. Avere il supporto produttivo di una realtà come Mapei, ci consente di soddisfare le richieste della clientela fornendo una soluzione chiavi in mano. Con i.build abbiamo creato un modello di servizio unico in Italia, capace di integrare la progettazione della miscela, la scelta delle stratigrafie e delle finiture, fino alla posa in opera e alla manutenzione programmata. Questo significa offrire ai clienti un unico interlocutore, capace di garantire qualità, tempi e continuità esecutiva», ha dichiarato Riccardo Pasa, responsabile i.build, Heidelberg Materials Italia.

«La tecnologia i.tech Cargo rappresenta l’evoluzione naturale delle pavimentazioni per la logistica. La combinazione tra l’esperienza di Mapei nei prodotti cementizi ad alte prestazioni e la competenza di Heidelberg Materials nella realizzazione di soluzioni integrate per le infrastrutture stradali consente di offrire risposte affidabili, sostenibili e durevoli per la clientela. L’obiettivo comune è rispondere in modo concreto alle esigenze di un settore in rapida trasformazione, dove resistenza meccanica, tempi di posa ridotti e lunga vita utile sono fattori chiave per la competitività delle aziende», è il commento di Francesco Cerutti, Product Manager della linea Road engineering di Mapei.

Che cosa è i.tech Cargo

Innovativa miscela cementizia auto-percolante, pronta all’uso, per l’intasamento totale di asfalti open graded (conglomerato bituminoso drenante), i.tech Cargo è adatta alla realizzazione di pavimentazioni semi-flessibili e capace di conferire valore aggiunto alle pavimentazioni in asfalto.

Tra i vantaggi: