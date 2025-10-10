A Milano torna MIBA: 4 fiere, tra cui Made expo, per fare il punto sull’evoluzione di edifici e città

Presentata in conferenza stampa la nuova edizione di MIBA, Milan International Building Alliance, il format che dal 19 novembre 2025 vedrà nuovamente a Rho Fiera Milano insieme quattro manifestazioni fieristiche dedicate all’evoluzione di edifici e città:

GEE – Global Elevator Exhibition (19-21 novembre 2025 – mobilità orizzontale e verticale)

(19-21 novembre 2025 – mobilità orizzontale e verticale) MADE expo (19-22 novembre 2025 – edilizia e architettura)

(19-22 novembre 2025 – edilizia e architettura) Smart Building Expo (19-21 novembre 2025 -integrazione tecnologica negli edifici e nelle città)

(19-21 novembre 2025 -integrazione tecnologica negli edifici e nelle città) Sicurezza (19-21 novembre 2025 – security&fire)

«MIBA è il frutto di un percorso di crescita che ha unito mercati e manifestazioni un tempo separati, creando un sistema capace di trasformare innovazione tecnologica e know-how professionale in opportunità concrete di business. Con una offerta di oltre 1.250 aziende, sempre più rappresentativa e internazionale, MIBA offre una piattaforma unica dove numeri, progetti e idee si traducono in soluzioni reali per la riqualificazione e la costruzione sostenibile degli edifici. Oggi, più che mai, l’integrazione è la chiave per affrontare la sfida della sostenibilità e guidare l’evoluzione degli spazi abitati», spiega Paola Sarco, Amministratore Delegato di Made Eventi e Head of Building & Industry Exhibitions di Fiera Milano.

Le fiere di MIBA a Rho Fiera Milano

In totale MIBA accoglierà più di 1.250 le aziende presenti da 38 Paesi, otto padiglioni e una importante rappresentatività estera pari al 28% del totale. Tra i Paesi più rappresentati spiccano Germania, Spagna, Polonia, Francia e Cina.

Centrale l’attenzione alla formazione e all’aggiornamento professionale, con più di 100 appuntamenti focalizzati sulle grandi sfide comuni: sostenibilità, digitalizzazione, sicurezza e applicazione dell’intelligenza artificiale.

GEE – Global Elevator Exhibition

Dal 19-21 novembre 2025, la manifestazione dedicata alla mobilità orizzontale e verticale vede presenti più di 100 aziende, per il 20% estere. Una vetrina su innovazione tecnologica, sicurezza, sostenibilità e manutenzione predittiva, con una attenzione particolare alla formazione professionale, grazie a sessioni certificate talk di settore e incontri B2B.

MADE expo

Dal 19-22 novembre 2025, MADE expo ospita oltre 650 aziende di edilizia e architettura da 29 Paesi. Temi chiave dell’edizione saranno la sicurezza del costruito, la sostenibilità e l’innovazione, con focus su materiali performanti, intelligenza artificiale e nuove tecnologie per la progettazione.

In programma il MADE Sustainability Prize, il ritorno di FEL – Festival dell’Edilizia Leggera e l’Inspirational Talk AI Architectural Intelligence, dedicato al ruolo dell’AI nel ridisegnare gli spazi del futuro.

Smart Building Expo

Dal 19-21 novembre 2025, con oltre 140 espositori da 17 Paesi e un ricco programma di workshop, talk e piazze dell’innovazione, la manifestazione permette di fare il punto su opportunità e rischi della twin transition del costruito, grazie a tre giornate verticali su decarbonizzazione, elettrificazione, smart building e smart city. Un’area dedicata alle rinnovabili e un focus sull’illuminotecnica completeranno l’offerta dedicata all’efficientamento energetico.

Sicurezza

Dal 19-21 novembre 2025, con 340 espositori da 26 Paesi, la fiera dedicata al settore security&fire racconta un mercato in grande cambiamento, sempre più orientato a soluzioni complesse, integrate e interconnesse.

Novità di questa edizione, la proposta formativa si articola in tre giornate tematiche – Cyber Day, Security Day e Job in Security Day – focalizzate sulle grandi sfide del settore: la tutela dei dati, fondamentale in tecnologie sempre più digitali, la customizzazione delle soluzioni, la ricerca di nuove leve e lo sviluppo di nuove competenze.

Terzo Osservatorio MIBA

Realizzato dal Politecnico di Milano, partner scientifico dell’evento, il Terzo Osservatorio MIBA propone una analisi a medio termine (triennio 2025-2027) sulle prospettive del comparto edilizio, individuando un interessante driver di sviluppo nel New European Bauhaus (NEB), l’iniziativa della Commissione Europea che mira a rinnovare il rapporto tra società, cultura e territorio, puntando a edifici che uniscano sostenibilità, bellezza e inclusività.

Secondo lo studio, nel periodo 2025–2027 il principale strumento di implementazione finanziaria del NEB sarà rappresentato dalla NEB Facility, un meccanismo di finanziamento europeo che mobiliterà più di 240 milioni di euro/anno (50% su innovazione e ricerca, 50% sulla implementazione dei progetti) con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo e la diffusione di soluzioni innovative per la trasformazione dei quartieri delle città.

NEB Facility

Secondo alcune stime del settore, ogni euro investito dal NEB Facility produce un impatto economico pari a circa 30 volte il valore iniziale, grazie all’attivazione di cofinanziamenti nazionali, risorse regionali, capitali privati, fondi immobiliari, strumenti finanziari green e partenariati pubblico-privati.

Si stima che il NEB Facility possa attivare ogni anno circa 7 miliardi di euro in progetti NEB-oriented, per un volume complessivo stimato di oltre 20 miliardi di euro tra il 2025 e il 2027.

Un valore che, per la sola Italia, si tradurrebbe nel triennio in un volume di investimenti NEB-oriented pari a circa 2,5 miliardi di euro.

Tali risorse potranno tradursi in un volano di innovazione per il mercato nazionale, favorendo la diffusione di interventi su edifici pubblici, scolastici, residenziali e culturali, ispirati ai principi del New European Bauhaus.

Investimenti NEB-oriented

Gli investimenti NEB-oriented avrebbero poi naturalmente ricadute significative su tutti e quattro i mercati rappresentati da MIBA.