A Industrie Rinaldi il 100% di Poliespanso

Il gruppo Industrie Rinaldi acquisisce Poliespanso, azienda specializzata in sistemi costruttivi a marchio Plastbau.

Il gruppo romano Industrie Rinaldi acquisisce il 100% di Poliespanso. Con questa operazione nasce il primo polo industriale italiano nei sistemi costruttivi in Eps per l’edilizia. Poliespanso è una storica azienda lombarda con esperienza nei sistemi costruttivi a marchio Plastbau. Con l’operazione, Industrie Rinaldi compie un passo storico e rafforza la propria posizione nei sistemi costruttivi Icf (Insulated Concrete Form, un sistema costruttivo che si basa su tecniche di progettazione e realizzazione di pareti in cemento armato) e, più in generale, nel settore del polistirene espanso.

La holding Industrie Rinaldi, guidata dalla famiglia Rinaldi, opera da oltre quarant’anni in due settori strategici, edilizia e packaging. Oggi conta dieci sedi sul territorio nazionale, con cinque stabilimenti produttivi e tre impianti autorizzati al recupero dei rifiuti in polistirene espanso, e riconosciuti come piattaforme Peps attraverso la convenzione con il Corepla. Un impegno che riflette una visione di sviluppo sostenibile fondata sull’Eps: un materiale 100% riciclabile all’infinito, atossico, durevole, facile da lavorare e dalle elevate prestazioni di isolamento termico e acustico. Oltre alle aziende della divisione packaging, il Gruppo annovera tra le sue fila importanti realtà industriali nel settore dell’edilizia, come Isolkappa, Bioisotherm e, ora, Poliespanso.

“Non è solo un’acquisizione industriale, ma una scelta strategica coerente con la nostra visione di lungo periodo” è il commento di Giuseppe Rinaldi, amministratore delegato della divisione edilizia di Industrie Rinaldi. “Poliespanso rappresenta un’eccellenza italiana con una forte specializzazione tecnica e una storia imprenditoriale solida, in continuità con i nostri valori: innovazione, sostenibilità e attenzione al capitale umano.”

Con questa operazione, il Gruppo si rafforza anche sul piano commerciale, contando su tre organizzazioni distinte, attive su tutto il territorio nazionale e in grado di presidiare capillarmente i rispettivi mercati di riferimento. Poliespanso, pur continuando ad operare con la propria identità e organizzazione, potrà contare sin da subito su un Gruppo più ampio, solido e strutturato, in grado di sostenere nuovi investimenti e progetti di sviluppo condivisi.

“Questa operazione ci consente di rafforzare la filiera, ampliare il know-how tecnico e portare sul mercato una proposta ancora più completa per il mondo dell’edilizia sostenibile e dei sistemi costruttivi industrializzati”, aggiunge Rinaldi.

L’acquisizione si inserisce nel piano di sviluppo del gruppo, fondato su un sistema integrato e su un’offerta completa di materiali, soluzioni tecnologiche e sistemi evoluti in Eps. Una proposta che guarda con attenzione anche al mondo della progettazione, offrendo strumenti e soluzioni pensati per rispondere in modo concreto alle esigenze tecniche, prestazionali e normative dei professionisti del settore.