50 dissuasori stradali Pilomat proteggono Piazza San Pietro

In occasione del Giubileo 2025, al fine di potenziare la sicurezza degli spazi pubblici, i varchi di accesso a Piazza San Pietro sono stati assicurati con 50 dissuasori stradali Pilomat.

In questo modo, i varchi ad accesso controllato prevengono qualsiasi tentativo di ingresso nella zona pedonale antistante la basilica da parte di mezzi non autorizzati.

Realizzati in acciaio satinato, i Pilomat installati a San Pietro coniugano la massima resistenza agli urti ed efficiente gestione degli accessi con un’estetica sobria ed essenziale, perfettamente integrata nel contesto urbano e monumentale.

Si tratta di prodotti con prestazioni antiterrorismo, certificati K12 ed M50 secondo i parametri più restrittivi per le apparecchiature di protezione perimetrale, in seguito a crash test condotti con autocarri da 7,5 tonnellate in movimento alla velocità di 80 chilometri orari.

I modelli scelti sono di più tipologie: dissuasori automatici, situati per lo più lungo le corsie veicolari, e dissuasori fissi removibili, che completano lo sbarramento nelle fasce laterali di parcheggio e marciapiede.

La gestione dei dissuasori è facilitata da colonnine semaforiche e da armadi protetti che alloggiano comandi e controlli.

Varchi antiterrorismo

La protezione dei varchi carrabili circostanti Piazza San Pietro è affidata a tre diversi modelli di dissuasori Pilomat, tutti progettati per garantire la difesa antiterroristica, in grado di resistere allo sfondamento (2.000.000 j) da parte di un autocarro di 7,5 tonnellate lanciato a 80 chilometri orari (certificazioni: PAS68; IWA14-1:2013; ASTM F2656/F2656M-20).

I dissuasori automatici 275/K12 900A sono composti dal basamento ipogeo, solidamente ancorato al terreno, e dal cilindro mobile (diametro 275 millimetri, spessore 12 millimetri, altezza fuori terra 90 centimetri), che realizza la protezione del varco dagli accessi non autorizzati.

L’azionamento oleodinamico (abbassamento in 4 secondi, sollevamento in 4 secondi) consente al cilindro di scomparire rapidamente nel basamento, per permettere il passaggio dei mezzi autorizzati, e di ritornare nella posizione operativa, chiudendo il varco al transito degli automezzi.

Il modello 275/K12 900A assicura la massima affidabilità nel funzionamento anche nel caso di utilizzo intensivo (2.000 cicli/giorno) e con qualsiasi condizione climatica, grazie alla resistenza termica opzionale per climi rigidi, dotata di trasformatore e termostato.

Nei dissuasori fissi rimovibili 275/K12RM 900A, basamento e cilindro formano un corpo unico con le medesime prestazioni del modello automatico. In caso di necessità il cilindro può essere rimosso temporaneamente, ad esempio per il passaggio di un trasporto eccezionale.

Per alcuni dei dissuasori fissi rimovibili previsti in origine, la presenza di strutture e reti sottostanti il manto stradale ha reso impossibile l’esecuzione di scavi profondi. È stato quindi utilizzato il modello 275/K4SF – 900RM, il cui basamento più ampio e ribassato ne permette la posa senza interferire con i manufatti preesistenti.

Indipendentemente dal modello, tutti i cilindri sono realizzati in acciaio inox con finitura satinata e sono segnalati dalla fascia rifrangente. I cilindri dei dissuasori mobili sono equipaggiati anche con lampeggiatore multiled e segnalatore acustico per una miglior visibilità e maggiore sicurezza dei passanti.

L’azienda Pilomat

Azienda italiana, con sede e produzione a Grassobbio, in provincia di Bergamo, Pilomat da oltre quarant’anni progetta, produce e commercializza sistemi di difesa perimetrale ad alta tecnologia:

dissuasori (automatici, semiautomatici, removibili, temporanei e fissi)

(automatici, semiautomatici, removibili, temporanei e fissi) road blocker

tyre killer

barriere

city gate

secure parking.

Dal 2016 Pilomat è parte del Gruppo Hörmann, specializzato in chiusure civili e industriali.