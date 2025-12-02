2G Italia: nuove pompe di calore in arrivo a gennaio

Da gennaio 2026 2G Italia, filiale italiana dell’azienda tedesca specializzata in cogenerazione, completa la sua offerta mettendo a disposizione nuove pompe di calore di grandi dimensioni.
La nuova offerta sarà suddivisa nella gamma:
afilia aria-aria: la serie afilia air, progettata per l’installazione esterna e ideale per il raffrescamento o il riscaldamento di liquidi in applicazioni HVAC oppure per alimentare unità di ventilazione ad alta efficienza ambientale;
afilia aria-acqua: la serie afilia water si adatta in modo automatico e flessibile alle esigenze termiche di edifici e processi industriali, garantendo una temperatura costante anche in presenza di variazioni significative della domanda.
Oltre a garantire alta efficienza energetica, le nuove pompe di calore 2G sono soluzioni pronte all’uso, disponibili in container insonorizzati, integrate con il sistema di monitoraggio my2g e dotate di analisi predittiva intelligente dei guasti.
Disponibili in diverse taglie al fine di soddisfare diverse esigenze produttive, a partire dalla temperatura di mandata richiesta, le nuove pompe di calore 2G utilizzano gas refrigeranti a basso GWP (Global Warming Potential) e si integrano naturalmente con i sistemi di cogenerazione dell’azienda.
L’integrazione della nuova offerta di pompe di calore nell’eco-sistema 2G spinge il principio di efficienza al massimo: l’energia elettrica prodotta dai cogeneratori in modo più economico diventa la fonte di alimentazione delle pompe stesse mentre il calore di scarto generato naturalmente dal processo di cogenerazione può essere recuperato e portato dalle pompe di calore a temperature più elevate.
Il calore efficientemente processato diventa pertanto energia rinnovabile da valorizzare attraverso le pompe di calore, che lo rendono disponibile ai più svariati processi produttivi o per il riscaldamento degli ambienti di lavoro.
«Quello che per molti è uno scarto, per noi diventa una risorsa da mettere a disposizione della tecnologia che lo trasforma in energia al servizio delle realtà produttive», dichiara Christian Manca, Ceo di 2G Italia. «Con il lancio delle nostre pompe di calore vogliamo completare il nostro eco-sistema efficiente e metterlo al servizio delle aziende che vogliono decarbonizzare la produzione di calore o il raffrescamento dei loro spazi, eventualmente in configurazione stand alone o nel caso più efficiente partendo proprio dallo scarto dei nostri cogeneratori».