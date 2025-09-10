25 anni per il termoarredo in ghisa Tiffany di Scirocco H

Scirocco H festeggia i 25 anni del termoarredo in ghisa Tiffany caratterizzato dal tipico stile Liberty e dalle valvole ottonate decorate.

Con oltre 100 mila elementi venduti da quando è stato inserito in catalogo, Tiffany è un radiatore dalle dimensioni generose che, proprio grazie al suo materiale nativo, la ghisa, crea una piacevole atmosfera di tepore costante e caldo diffuso. La cura nei dettagli si riflette nella ricchezza dei suoi decori e nella sinuosità della sua forma.

«Non possiamo negare il profondo affetto che ci lega a un prodotto come Tiffany e che, in pratica, ci accompagna da poco dopo che l’azienda è stata fondata», commentano Sabrina Mora e l’ingegnere Filippo Arbellia, soci e amministratori di Scirocco H. «Insieme ad altri radiatori come Snake, Graffe e Winter è sicuramente il termoarredo simbolo di Scirocco ed esprime in modo esemplare la cura per i dettagli e l’artigianalità della lavorazione che l’azienda mette in ogni suo prodotto».