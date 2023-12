Tre nuovi punti vendita entrano nel gruppo Made

Gruppo Made chiude il 2023 con tre nuovi ingressi nel network, che testimoniano il sempre crescente interesse da parte degli imprenditori della distribuzione edile verso questa organizzazione commerciale fortemente orientata al marketing e alla vendita.

La prima azienda che ha aderito al Gruppo, in ordine di tempo, è Edilnorma che ha la sua sede a Norma (Latina). Si tratta di un’impresa famigliare, storica nel territorio, che è giunta alla sua terza generazione di imprenditori. Fondata da Mario Tirocchi nel 1984, nel 2006 diventa una Srl, amministra dal figlio Alessio. L’ingresso in azienda della terza generazione con i figli Letizia e Mario Tirocchi per continuare la tradizione di famiglia hanno spinto Alessio Tirocchi a entrare a far parte di Gruppo Made per usufruire dei Corsi di formazione professionale e di tutti i servizi che il network riserva ai suoi aderenti. Edilnorma tratta i migliori marchi oggi presenti sul mercato sia in ambito edilizia che finiture e la sua offerta è completa: materiali edili, ferramenta, materiale elettrico e per la termoidraulica, fino all’arredocasa. Non solo prodotti ma anche servizi particolari, come per esempio il taglio a misura di materiali per realizzare gradini, battiscopa, mosaici e listelli, frutto dell’acquisto di un macchinario di ultima generazione, a dimostrazione che gli investimenti in tecnologia sono sempre sinonimo di crescita aziendale e di una visione lungimirante e vincente.

La seconda rivendita è Nuova Edilizia Immobiliare Buscemi, che ha la sua sede principale in Zona San benedetto a Favara (Agrigento), ma anche una sede a Lodi. Anch’essa è una azienda storica, presente sul mercato dal 1978 e giunta alla seconda generazione di imprenditori. Fra le caratteristiche di Nuova Edilizia Immobiliare, un importante servizio di noleggio professionale (che comprende gru, piattaforme aeree e mini escavatori, sia a freddo che a caldo), una profonda specializzazione nel settore dell’isolamento, sia termico che acustico. L’azienda tratta anche il legname, solai prefabbricati, e tutte le tipologie di materiali per l’edilizia.

La scelta di entrare in Gruppo Made, oltre che per poter usufruire dei suoi servizi esclusivi, è stata fatta per migliorare ulteriormente la presenza sul territorio nel settore delle finiture, con il Marchio Livingmade e tutti i suoi servizi accessori.