Marco Falcone nuovo ad di Jcb Italia

Marco Falcone è il nuovo amministratore delegato della filiale italiana di Jcb, con l’obiettivo di rafforzare la presenza del marchio e creare nuove opportunità sul mercato italiano. Jcb è un player globale nella produzione di macchine per la cantieristica, l’industria e l’agricoltura.

Falcone nel corso della sua carriera professionale ha maturato diversificate esperienze apicali in aziende di primaria importanza e attive in settori industriali affini, come Still, Goodyear e, in ambito propriamente construction Doka, l’ultima in ordine cronologico dove ha ricoperto il ruolo di managing director per Italia, Spagna e Portogallo. Per Falcone quello in Jcb è anche un ritorno: circa 25 anni fa, infatti, ha svolto la sua prima esperienza nel settore proprio nella filiale italiana del gruppo, dove ha ricoperto ruoli nel marketing e nelle vendite.

“Assumo il nuovo incarico con determinazione e ottimismo. Questo cambio al vertice coincide con un momento favorevole per Jcb, caratterizzato dal lancio di nuovi prodotti che dimostrano il costante impegno del Gruppo nei confronti dell’innovazione tecnologica e dell’ampliamento della gamma”, ha commentato Falcone. “Dovremo lavorare sodo, tutti insieme in modo coeso e motivato, con l’obiettivo di far crescere ulteriormente l’azienda, aiutandola ad affrontare e realizzare gli sfidanti progetti che abbiamo in mente. L’obiettivo è quello di creare nuove opportunità di crescita e, con il prezioso contributo della rete distributiva, abbiamo tutti gli strumenti necessari per guadagnare quote di mercato e offrire ai nostri clienti soluzioni sempre efficienti, innovative, performanti e allo stesso tempo in grado di eccellere nel contenimento delle emissioni e nella riduzione dei consumi. Sono sicuro che il nostro impegno e la qualità del marchio Jcb ci permetteranno di raggiungere brillanti risultati”.