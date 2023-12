Il tour di Heidelberg Materials tra i rivenditori riscuote successo

Italcementi cambia la ragione sociale in Heidelberg Materials. E dalla Toscana e Valle d’Aosta inizia un tour tra i rivenditori di materiali per presentare il logo e la grafica dei sacchi del prodotto. Risultato? Sorpresa, ma anche fiducia nella qualità.

È partito da Grosseto e da Aosta il tour di Heidelberg Materials tra le rivendite edili italiane: lo scopo dell’iniziativa è quello di presentare ai distributori e ai loro clienti il rebranding Italcementi e i prodotti in sacco con packaging rinnovato.

Un’iniziativa di comunicazione che vuole essere anche un momento di incontro conviviale con i partecipanti che, grazie alla presenza di un food truck, hanno modo di soddisfare anche il palato.

YouTrade ha partecipato all’evento di Grosseto presso Vibralcementi e ha incontrato Alvo Gentili, classe 1937, amministratore unico della rivendita toscana, affiancato dai figli Marco e Paolo.

Quando è nata Vibralcementi?

Nel 1959. Inizialmente eravamo quattro soci, poi sono rimasto solo io. Abbiamo iniziato con la produzione di manufatti in cemento, per poi implementarne anche la commercializzazione.

Negli anni Ottanta abbiamo ampliato l’attività inserendo il servizio di noleggio di macchine per il cantiere, dalle piattaforme aeree agli escavatori, fino alle attrezzature come carotatrici, elettroutensili e altro ancora.

Nel frattempo, l’azienda ha introdotto anche la commercializzazione di materiali per l’edilizia e ferramenta. Dismessa l’attività di produttore, oggi Vibralcementi è concentrata sull’attività di rivendita e, con la società Dimas, sul trasporto su strada di merci conto terzi.

Quanti automezzi possiede l’azienda?

Vibralcementi una decina, mentre Dimas ha tre automezzi, due grandi e uno più piccolo.

Da quanto siete partner Italcementi?

Conosco da sempre Italcementi. Per il cemento bianco mi sono sempre rifornito da loro. In passato proponevamo anche i prodotti della ItalSacci, che dal 2018 fa parte della stessa Italcementi.

L’ha sorpresa il rebranding di Italcementi e il cambio del logo? Avrà un impatto sulle vendite?

Sì, mi ha sorpreso e credo avrà un impatto, non tanto sulle vendite quanto sulla percezione dei clienti. Qui nella zona di Grosseto la clientela è composta prevalentemente da piccoli artigiani, che spesso sono un po’ ostici alle novità.

In ogni caso il prodotto è lo stesso, così come la qualità. Italcementi rimane un brand forte e probabilmente il passaggio avverrà in maniera naturale. Anche se il nuovo nome, Heidelberg Materials, è un po’ difficile da pronunciare.

Quali sono i prodotti Italcementi più richiesti nel suo punto vendita?

Il cemento 32,5 e il 42,5. Vanno bene anche il Plastocem e il Paviforte. Tra i prodotti più innovativi c’è anche il calcestruzzo drenante i.idro Drain che sta riscontrando sempre maggiore interesse.

Con questo specifico prodotto abbiamo partecipato ai lavori di riqualificazione del Forte di San Rocco a Marina di Grosseto: i.idro Drain è disponibile sia in sacco sia sfuso e, per lavori di grandi dimensioni Italcementi offre, attraverso la divisione i.build della società Calcestruzzi, la possibilità di usufruire di un servizio chiavi in mano, dalla progettazione fino alla posa in opera in cantiere, per la realizzazione di ogni tipologia di pavimentazione.

Un valido supporto per tutti i rivenditori che si trovano a rifornire cantieri particolarmente importanti.

Il cuore del rebranding Italcementi punta sui concetti di decarbonizzazione e digitalizzazione. Il mercato è aperto a queste tematiche?

Personalmente sono pienamente d’accordo su questi concetti e li condivido. I clienti, almeno nella zona del grossetano, un po’ meno. Mi piacerebbe però organizzare un evento dedicato alla sostenibilità in collaborazione con Heidelberg Materials.

Quali sono i settori che le danno più soddisfazione dal punto di vista del fatturato?

Sicuramente le polveri. A seguire il noleggio e gli altri materiali per edilizia.

Ha progetti in serbo per il futuro di Vibralcementi?

Dal punto di vista dei fatturati spero nel 2024 di mantenere gli stessi livelli di quest’anno, anche se sarà difficile, nonostante stiano partendo nuovi progetti legati a lavori non ancora conclusi e al Pnrr.

di Veronica Monaco