I Design Day del gruppo Made per i rivenditori

Il format serve alle rivendite aderenti per farsi conoscere e crescere attraverso incontri dedicati ad architetti, designer e imprese edili all’avanguardia. A inaugurare l’esperienza Edilcomes a Pisa e Made Distribuzione Garavaglia a Casorezzo (Milano).

Organizzati da Gruppo Made, i Design Day rappresentano un modo per le rivendite aderenti di farsi conoscere e crescere attraverso incontri dedicati ad architetti, designer e imprese edili all’avanguardia, condividendo esperienze e acquisendo nuove conoscenze nell’ambito dei materiali più innovativi e di tendenza, delle soluzioni per la riqualificazione e l’arredo della casa.

A inaugurare il format sono stati gli showroom Edilcomes a Pisa e Made Distribuzione Garavaglia a Casorezzo (Milano).

Entrambi gli eventi hanno visto la presenza di un nutrito pubblico di operatori qualificati, merito sicuramente del prestigio, della professionalità e della storicità riconosciuti alle due strutture commerciali, ma anche per una reale necessità di conoscenza e di aggiornamento da parte dei professionisti.

Coinvolgere le aziende

Oltre a esprimere un’occasione per presentare in modo gradevole e coinvolgente le proprie aziende, i Design Day sono importanti momenti di confronto con i responsabili di selezionate aziende produttrici, partner del Gruppo, presenti con i loro stand all’interno degli showroom Made.

A Pisa erano presenti le aziende Ponte Giulio, Glass 1989, Tap Lab, Mediterranea Ceramiche e Geberit; a Casorezzo Afro-Gruppo Geromin, Inchiostro Bianco, Mapei, Ponte Giulio e Spi Finestre.

La possibilità di interagire direttamente con i rappresentati della produzione ha generato interessanti progetti per il futuro.

«L’esperienza è stata molto positiva, per i nostri clienti e anche per i nostri fornitori, un progetto living da duplicare anche in altri punti vendita. Abbiamo avuto 105 presenze esterne. Un esempio di co-marketing con il mondo della produzione che funziona, un meccanismo virtuoso che ha messo direttamente in contatto i produttori con i professionisti, tanto è vero che dopo l’evento sono già stati definiti alcuni progetti per i quali anche Edilcomes sarà protagonista», ha dichiarato Beatrice Dolcetti, responsabile commerciale della rivendita toscana.

Grande affluenza

«Un incontro più che positivo anche perché c’è stata una forte partecipazione degli studi di architettura, una ventina di nuovi contatti interessati, per una presenza totale di 110 professionisti», è il commento di Marina Vismara, responsabile dello showroom Made Distribuzione Garavaglia.

«Oltre agli architetti, abbiamo avuto modo di incontrare anche numerose imprese storiche della zona che ancora non erano nostre clienti e intrecciato con loro contatti interessanti. Con questo evento abbiamo ripreso una consuetudine forzatamente interrotta durante il periodo della pandemia, e anche i fornitori presenti ci hanno fatto i complimenti, perché hanno potuto incontrare persone realmente interessate alle loro proposte. Sicuramente una esperienza da ripetere».

L’esperienza dei Design Day verrà infatti presto replicata presso le altre rivendite aderenti a Gruppo Made: una comunicazione sul campo che diventa parte integrante del processo di affermazione dei punti vendita del network su tutto il territorio nazionale, come preciso riferimento per i clienti professionali e i privati, per le imprese e gli studi di architettura che hanno scelto interlocutori seri e preparati per dare forma e sostanza ai loro progetti.

