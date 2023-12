Heidelberg Materials lancia evoZero, il primo cemento completamente sostenibile

Heidelberg Materials lancia evoZero, definito come il primo cemento al mondo con emissioni nette di carbonio azzerate. Obiettivo raggiunto grazie all’impiego della tecnologia di cattura e stoccaggio dell’anidride carbonica presso l’impianto di Heidelberg Materials di Brevik, in Norvegia, senza compensazioni da crediti generati all’esterno della filiera aziendale.

“Il lancio di un prodotto unico come evoZero rappresenta un cambio di paradigma nella decarbonizzazione del settore,” ha dichiarato Dominik von Achten, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Heidelberg Materials. “La tecnologia di cattura e stoccaggio del carbonio rappresenta una rivoluzione nel settore dei materiali da costruzione e noi siamo in prima fila nella sua applicazione su vasta scala. Con evoZero, abbiamo creato il prodotto più innovativo del settore, unico al mondo, che mettiamo a disposizione dei nostri clienti e che permette loro di portare avanti progetti di costruzione all’avanguardia e rispettosi dell’ambiente. Sono estremamente orgoglioso dell’impegno e della passione di tutte le persone che hanno contribuito al nostro progetto d’avanguardia di Brevik” .

“Il sistema di cattura, utilizzo e stoccaggio del carbonio è fondamentale affinché il nostro settore raggiunga un livello di emissioni Net Zero ed è vitale per costruire la società del futuro”, ha aggiunto Nicola Kimm, Chief Sustainability Officer. “evoZero contribuisce ai nostri ambiziosi obiettivi di riduzione della CO2 e a quelli dei nostri clienti.”

Il cemento evoZero sarà disponibile in due varianti, in base alla localizzazione del cliente. evoZero Carbon Captured Brevik viene consegnato direttamente dalla cementeria Brevik in Norvegia, e raggiunge l’impronta net-zero nel corso dell’intero ciclo di vita. I clienti degli altri Paesi europei possono scegliere evoZero Carbon Captured, che sarà consegnato dalle cementerie più vicine, sfruttando i risparmi di CO2 realizzati a Brevik. evoZero Carbon Captured si caratterizza per l’impronta net-zero alla consegna.

Le caratteristiche di cattura della CO2 di entrambi i prodotti sono trasparenti e tracciabili utilizzando la tecnologia blockchain, grazie alla quale i clienti riceveranno una prova verificabile dei risparmi di anidride carbonica collegati al loro acquisto di evoZero. I meccanismi di contabilizzazione della cattura e delle emissioni di CO2 sono principi diffusi come il bilancio di massa e il book-and-claim, già esaminati in modo indipendente da un ente di verifica terzo.

“Con evoZero, offriamo ora ai nostri clienti di tutta Europa una soluzione innovativa e unica per rafforzare la loro posizione di mercato. evoZero permette loro di realizzare progetti di costruzione innovativi, di contribuire attivamente alla Trasformazione Ecologica e di risultare maggiormente competitivi nei confronti dei loro stakeholder attenti alla sostenibilità”, commenta Jon Morrish, Membro del Consiglio di Amministrazione di Heidelberg Materials e responsabile dell’area Europa.

I clienti potranno sfruttare la massima flessibilità e le prestazioni affidabili del prodotto. La tecnologia CCS non modifica la composizione chimica e le proprietà del cemento, per cui evoZero è una gamma completa di cementi adatte per tutte le performance. Pertanto si può utilizzare evoZero per tutti i tipi di applicazioni. I prodotti evoZero saranno disponibili in tutta Europa.

Quella di Brevik è la prima struttura per la cattura e lo stoccaggio del carbonio in una cementeria su vasta scala. Il completamento meccanico dell’impianto è programmato per la fine del 2024. A regime, saranno catturate e stoccate 400 mila tonnellate di CO₂ all’anno, pari al 50% delle emissioni dell’impianto. Heidelberg Materials segue un approccio chiaro e scientifico per ridurre la propria impronta di carbonio con le leve dell’innovazione di prodotto e di processo e l’uso su scala industriale dei sistemi Ccus per la cattura, l’utilizzo e lo stoccaggio del carbonio. Grazie ai progetti già lanciati, la società punta a risparmiare 10 milioni di tonnellate di CO₂ cumulate entro il 2030.