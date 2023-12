Casa Green: una villa Nzeb nel Parco dei Nebrodi con Isotec

Nzeb, ovvero Nearly Zero Energy Building, cioè edificio a energia quasi zero. Introdotto dalla direttiva Epbd 2010/31 dell’Unione Europea, recepita in Italia dal decreto legge 63/2013, questo concetto identifica gli «edifici ad altissima prestazione energetica in cui il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta in situ».

Un obiettivo ambizioso, ma non irrealizzabile, come dimostra la villetta progettata dagli ingegneri Andrea Pettinato e Antonino Virgillito dello Studio Kairos a Troina (Enna), nel suggestivo Parco dei Nebrodi.

La villa Nzeb realizzata a Troina (Enna) si articola su due livelli, con uno sviluppo prevalentemente orizzontale. Il lato dell’ingresso, protetto da una struttura a loggiato presenta due aperture rotonde e crea una variazione alle forme lineari che danno carattere all’insieme. Anche la grande copertura segue lo stesso linguaggio, con una superficie ampia e regolare a una sola falda.

L’edificio, frutto di un intervento di demolizione e ricostruzione di un edificio preesistente, riserva particolare attenzione agli aspetti di efficienza e risparmio energetico, scegliendo la tecnologia dell’isolamento termico ventilato per l’intero involucro. Il tutto abbinato a impianti performanti, infissi a taglio termico e un impianto fotovoltaico per la produzione di energia, posizionato sulla grande falda di copertura.

Per raggiungere l’elevato standard di efficienza energetica richiesto da un edificio Nzeb i progettisti hanno scelto di realizzare una costruzione totalmente a secco, con struttura portante in acciaio e sistema di isolamento termico Isotec Parete, la soluzione di Brianza Plastica per la realizzazione di facciate ventilate.

Il pannello Isotec Parete presenta un’anima in poliuretano espanso rigido a elevate prestazioni (λD= 0,022 W/ mK) rivestita con una lamina di alluminio goffrato impermeabile, ed è dotato di un correntino metallico asolato, che svolge la doppia funzione di creazione della camera di ventilazione e di supporto universale per qualsiasi tipologia di rivestimento.

In questo caso, sulla muratura di tamponamento è stata fissata una sottostruttura metallica per uniformare le quote, portando il piano di posa a filo con lo spessore della struttura portante in acciaio. Infine, ai pannelli Isotec Parete sono state fissate, con le apposite viti, le lastre in fibrocemento Elycem, sempre di Brianza Plastica, ideali per realizzare una tradizionale rasatura a intonaco delle facciate, in un elegante contrasto con il marrone scuro dell’alluminio che riveste il dettaglio dell’ingresso e la copertura. All’interno, una controparete in laterizio ha consentito l’alloggiamento degli impianti.

Fondamentale per il conseguimento dello status di edificio Nzeb è risultata anche la progettazione della stratigrafia del tetto, per il quale è stata invece prevista la posa, sulla struttura portante discontinua in acciaio, dei pannelli Isotec, nello spessore di 120 millimetri, funzionali a realizzare un isolamento ventilato performante e continuo. Sui correntini metallici di Isotec sono stati poi posizionati e fissati i pannelli in Osb (Oriented Strand Board, cioè formato da lamelle di legno), necessari alla posa del rivestimento metallico in tegole di alluminio.

Tutte le opere di lattoneria di rivestimento di tetto e facciata, così come i raccordi, la terminazione laterale della copertura e la fasciatura del bordo della terrazza, sono stati realizzati con prodotti in alluminio di alta qualità e coordinati nella stessa colorazione marrone bruno.

Il sistema Isotec, posato a giunti sfalsati, crea una protezione continua e ventilata dalla gronda al colmo, assicurando il passaggio dell’aria fra lo strato coibente e il rivestimento. L’accostamento dei pannelli è facilitato dalla loro conformazione perimetrale, con finitura battentata sui lati lunghi e a coda di rondine sui lati corti. Infine, i punti di giunzione sono stati sigillati con nastro butilico per evitare infiltrazioni d’acqua.

La posa del pacchetto isolante e del rivestimento con pannelli Isotec ha coinvolto una superficie complessiva di 360 metri quadrati e ha richiesto dieci giorni lavorativi da parte degli addetti dell’azienda LaMeTro di Troina. «Di questo sistema che ormai conosciamo e posiamo da tantissimi anni apprezziamo ogni volta la semplicità e la velocità di posa. I pannelli Isotec, che possono essere forniti con passo su misura, si prestano a essere lavorati e sagomati in cantiere con comuni attrezzi e questo ci dà la possibilità di trattare e risolvere anche geometrie e dettagli complessi senza difficoltà particolari», spiega Giovanni Carmeni, titolare dell’impresa posatrice. Tutti i prodotti della gamma Isotec sono conformi ai Cam e contribuiscono ai punteggi Leed essendo dotati della mappatura Leed V.4.

L’impiego sia in copertura sia in facciata dei sistemi isolanti di Brianza Plastica ha permesso di proteggere in maniera uniforme, continua e coerente l’intero involucro della villa, unendo le prestazioni coibenti del poliuretano ai vantaggi della ventilazione. Durante il periodo invernale, la facciata ventilata agevola infatti lo smaltimento dell’umidità, mentre nel periodo estivo, consente di far defluire l’aria calda in eccesso contribuendo ad alleggerire il carico termico sull’isolante, che non risulta a contatto diretto con le superfici irraggiate dalla luce solare.