Salvare il pianeta restando al fresco in estate con i materiali naturali

Si può praticare la lotta al climate change con i materiali naturali e garantire al contempo un’ottima prestazione dell’involucro edilizio? La risposta, in breve è sì.

Se approfondiamo ci sono due aspetti fondamentali da tenere in considerazione:

1) AMBIENTE E SALUTE

Fisso l’asticella in basso. Per correttezza nei confronti dei lettori e perché il green claim da parte di molti protagonisti del mondo dell’edilizia ha sfalsato la percezione di ciò che è corretto. Il settore dell’edilizia è responsabile del 35% dei rifiuti prodotti e del 50% delle materie prime estratte a livello globale. Tutto è potenzialmente sostenibile, riciclabile o green, ma poi, se andiamo a guardare bene, gli ordini di grandezza sono differenti. Questa generalizzazione danneggia l’utente finale, che ha diritto di poter comprendere e scegliere consapevolmente.

Da una parte, per la produzione dei materiali edili abbiamo dei processi altamente energivori che, per quanto ottimizzati, hanno sempre un impatto ambientale enorme. L’energia più pulita è quella non consumata, non quella prodotta con la compensazione dei crediti di C0 2 , una foglia di fico che sta generando un mercimonio di certificati fasulli, dovuta all’assenza di una regolamentazione seria in quest’ambito.

Sono informazioni essenziali: se voglio farmi un’idea veritiera sui materiali da costruzione, la trovo sul sito https://materialepyramiden.dk/. I materiali sono raggruppati in base all’emissione di CO 2 equivalenti ed è interessante notare come un pannello isolante in fibra di legno abbia un valore negativo! Questo perché il legno è costituito da carbonio sottratto all’atmosfera tramite la fotosintesi clorofilliana. Comincio a contrastare l’emissione di CO 2 nell’ambiente, ancora prima di aver posto in opera l’isolamento termico: una cosa bellissima.

Dall’altra parte, c’è l’abuso di materiali sintetici che, per quanto riciclabili, sono ormai oltre al punto di saturazione degli ecosistemi. Il classico esempio è quello delle microplastiche. Il punto è, che ormai sono presenti a tutti i livelli della catena alimentare, oltre che nell’aria che respiriamo e nell’acqua che beviamo. Uno studio condotto da ricercatori dell’ospedale Fatebenefratelli di Roma e dell’Università Politecnica delle Marche ha accertato per la prima volta la presenza di microplastiche all’interno di un’area cruciale del corpo umano per sostenere lo sviluppo del feto: la placenta. Domanda retorica: ha senso continuare a parlare di riciclo di materiali di origine non rinnovabile, potenzialmente dannosi per la salute umana? Oppure conviene di utilizzare materiali naturali, provenienti da fonti rigenerabili, atossici e che addirittura vantano un influsso benefico sulla salute?

Non fraintendiamoci, non sono contrario ai materiali dell’edilizia convenzionale per motivi ideologici. Sono contro l’abuso che se ne fa, specialmente quando ho a disposizione delle alternative migliori. La casa è la nostra terza pelle; dobbiamo scegliere con cura cosa metterci addosso. Facendo un parallelismo con gli abiti, la seconda pelle, una giacca a vento o delle scarpe fabbricate con materiali sintetici hanno un’utilità ben precisa, ma circoscritta all’uso specifico che ne faccio. Non mi verrebbe mai in mente di andare a dormire con le scarpe da trekking e l’impermeabile: perché non dovrei applicare lo stesso ragionamento agli ambienti in cui trascorro gran parte del mio tempo?

Un altro aspetto importante è la fine vita dell’edificio. I sistemi NATURALIA-BAU sono progettati per il per disassemblaggio e la demolizione selettiva a fine vita. I materiali non divengono solamente rifiuti da costruzione, ma possono vivere nuove vite attraverso il riciclo e le pratiche di downcycling. In fondo, la natura non crea rifiuti: tutto viene rimesso in circolo. È solo da quando abbiamo cominciato a produrre oggetti di sintesi chimica su scala industriale, che non sappiamo più dove mettere i rifiuti.

2) PRESTAZIONE TECNICA

La normativa per il risparmio energetico degli edifici dà precedenza alla prestazione invernale; tecnici e progettisti, abbagliati dalla rincorsa a valori di trasmittanza termica invernale, optano per materiali isolanti con il più basso lambda possibile. Per esempio, se voglio isolare una copertura con struttura in legno, la prestazione apparentemente migliore è quella dell’isolante poliuretanico.

E l’aspetto estivo?

In molte zone d’Italia, il fabbisogno energetico per raffrescamento è predominante, con la drammatica prospettiva di un continuo aumento della richiesta. Spesso, il comfort estivo viene demandato solamente agli impianti. È come voler far galleggiare una barca piena di falle grazie alle pompe di sentina: un capolavoro ingegneristico, ma una pazzia dal punto di vista energetico. L’involucro è il primo e principale elemento che permette il risparmio energetico. È essenziale progettare soluzioni contro il surriscaldamento giornaliero delle strutture, con un elevato sfasamento termico e trasmittanza termica dinamica. Solo così, gli impianti per raffrescamento avranno vita facile, riuscendo a mantenere con poca spesa una temperatura confortevole all’interno dell’edificio.

E la durabilità nel tempo?

I materiali naturali hanno il vantaggio di aver già vissuto una vita: un albero, una pianta di canapa, prima di diventare legno da costruzione o fibra per coibentazione, hanno passato estati, inverni, periodi di siccità e alluvioni. Questo conferisce loro una resistenza e una longevità, che altri materiali non hanno. Se ben progettato, un edificio costruito con materiali naturali può durare a lungo. La testimonianza diretta ce la danno gli edifici storici, mentre molti edifici contemporanei sono già fatiscenti dopo poche decine d’anni. Costruire bene significa investire con successo nel lungo periodo.

In conclusione, i materiali da costruzione naturali sono la risposta al problema del surriscaldamento estivo di un’abitazione; possiamo costruire in clima caldo-umido, con soluzioni adeguate e sicure nel tempo.

di Arch. Matteo Bignozzi