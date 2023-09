Panariagroup: tante idee per dieci brand

Panariagroup è un gruppo multinazionale specializzato nella produzione e distribuzione di superfici in ceramica per pavimenti e rivestimenti.

Con oltre 1.700 dipendenti, 10 mila clienti professionali, sette stabilimenti produttivi (tre in Italia, tre in Portogallo e uno negli Stati Uniti), produce grès porcellanato e grès porcellanato laminato tramite i propri dieci brand commerciali: Panaria Ceramica, Lea Ceramiche, Cotto d’Este, Blustyle e Maxa quelli italiani, Margres e Love Tiles, Gresart i portoghesi, l’americano Florida Tile e Bellissimo, il brand indiano. Inoltre, il Gruppo è presente in oltre 130 Paesi nel mondo con una rete commerciale ampia e capillare.

Tipologia di ceramica prodotta

«Panariagroup produce lastre in gres porcellanato a spessore tradizionali, 20 millimetri per outdoor e, dal 2004, pioniere a livello mondiale, le lastre in grès porcellanato laminato dallo spessore sottilissimo di 3-3,5 oppure 5,5 o 6 e 6,5 millimetri: un materiale leggero, versatile e resistente. Le lastre ultrasottili vantano un alto livello di sostenibilità, possibile grazie al minor consumo di materie prime, acqua, energia, rispetto a un prodotto tradizionale e alla compensazione totale delle emissioni di Co2 dell’intero ciclo di vita del prodotto. Le linee di lastre ultrasottili Kerlite, Slimtech, Zero.3 e Linea sono distribuite da Panariagroup rispettivamente tramite i brand Cotto d’Este, Lea Ceramiche, Panaria Ceramica e Margres».

I trend di vendita

Che cosa chiedono i clienti e quali sono le proposte dell’azienda. Dai materiali agli effetti al design.

«Come Gruppo ci occupiamo di progetti diversi tra loro, che vanno dal residenziale al commerciale, passando dalle opere pubbliche. Le esigenze che siamo in grado di intercettare prima, e interpretare poi, attraverso cataloghi ricchi e articolati, sono quindi eterogenee ed è per questo che diversifichiamo la proposta in termini soprattutto di design.

A livello di performance, invece, l’attenzione posta nei nostri stabilimenti è massima a partire da un’accorta selezione di materie prime pregiate, fino alla cura di tutto il processo produttivo, realizzato con impianti innovativi e di tutta la fase di lavorazione dei prodotti.

I brand italiani, in particolare, rispondono a diverse esigenze e hanno caratteristiche uniche e specifiche nella proposta estetica e decorativa.

Panaria Ceramica è l’espressione della tradizione ceramica e interpreta gli stili più attuali con una vocazione elettiva per il residenziale.

Cotto d’Este è il brand premium del Gruppo che affianca alla tradizione ceramica una ricerca continua, sostenuta da innovazione e tecnologia, per offrire prodotti unici che possano rispondere ad ogni esigenza dell’architettura contemporanea. Blustyle è un marchio della famiglia di Cotto d’Este, dal quale riprende il massimo della ricerca estetica con proposte più essenziali, urban e accessibili.

Lea Ceramiche è il brand design oriented del Gruppo che vanta collaborazioni con designer internazionali, come Fabio Novembre e Ferruccio Laviani, in grado di esaltare carattere e performance delle sue collezioni, impiegate in progetti di prestigio in tutto il mondo».

Ogni rivenditore di materiali per edilizia tratta diverse tipologie di rivestimenti ceramici, quali strategie di vendita adotta l’azienda nei punti vendita con cui collabora?

«In Italia e nel mondo, vantiamo una articolata presenza che si sviluppa su diversi canali. La rete commerciale del Gruppo gestisce infatti circa 10 mila clienti in tutto il mondo, principalmente rivenditori al dettaglio, ma anche distributori, imprese edili e committenti di grandi opere grazie a una struttura dedicata in grado di accompagnare i progettisti e imprese in tutte le fasi di sviluppo di progetti articolati e complessi».