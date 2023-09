Nuova tavella Ytong Y-Pro XL più grande e veloce da posare

Xella presenta la nuova tavella Ytong Y-PRO XL con un’altezza di 40 cm che consente di ottenere grandi vantaggi in termini di velocità e semplicità di realizzazione. Il nuovo prodotto sarà presentato in anteprima in occasione del SAIE che si svolgerà a Bari dal 19 al 21 Ottobre 2023 presso lo Stand K14.

Con Ytong Y-PRO XL bastano infatti solo 4 pezzi per realizzare 1 mq di parete, contro i 16 di un sistema costruttivo tradizionale.

La velocità di posa è potenziata dalla tecnica di posa a giunto sottile, da effettuarsi con l’apposita spatola, che ottimizza le operazioni, la quantità di materiale utilizzato e riduce al minimo gli sprechi di materiale. Inoltre l’utilizzo di Ytong Y-Pro genera meno sfridi e offre la possibilità di recuperare gli scarti di lavorazione dei blocchi per riutilizzarli.

Ugualmente incombustibile (Euroclasse A1) come tutta la linea di blocchi e le tavelle Y-Pro in calcestruzzo aerato autoclavato, Ytong Y-PRO XL è facile da lavorare, sagomare, movimentare, anche da parte di un solo operatore.

I blocchi sottili della gamma Ytong Y-Pro sono ideali per creare tramezze, pareti e divisori interni, dalle ottimali performance termiche, acustiche e di sicurezza al fuoco. Disponibili i vari spessori da 5 a 15 centimetri, i blocchi per murature interne Y-Pro sono leggeri e maneggevoli anche nel formato più grande.

Le murature interne con Ytong Y-PRO e Y-PRO XL si completano in fase di finitura con i prodotti premiscelati della gamma Ytong: i rasanti, gli intonaci e i rivestimenti di ultima generazione presentano una ottimale lavorabilità e un elevato contenuto di riciclato e sottoprodotto variabile tra il 12 e il 22% in conformità a quanto previsto dal Decreto C.A.M. e secondo le indicazioni del Protocollo LEED.