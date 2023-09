Casalgrande Padana: primi con focus sul gres

Casalgrande Padana produce da oltre 60 anni materiali ceramici evoluti rigorosamente Made in Italy. Soluzioni innovative ed ecologiche per la realizzazione di involucri, pavimenti e rivestimenti, capaci di rispondere a qualsiasi esigenza creativa e tecnologica del mondo dell’architettura e del design.

Una realtà produttiva di eccellenza, caratterizzata da una politica industriale fortemente orientata all’innovazione e al rispetto dell’ambiente e da un’intensa attività di ricerca e sperimentazione, per un continuo miglioramento del prodotto sia a livello estetico che prestazionale.

I volumi di produzione e di vendita in costante crescita sono la testimonianza più concreta della capacità dell’azienda di interpretare l’evoluzione e le tendenze del mercato, come le stesse cifre dimostrano: il gruppo conta oltre mille dipendenti, impiegati in cinque stabilimenti ad alto contenuto tecnologico, situati tutti in Italia, nel cuore del distretto ceramico più importante del mondo, su una superficie complessiva di 700 mila metri quadrati.

Tipologia di ceramica prodotta

«Casalgrande Padana è stata la prima azienda ceramica ad aver focalizzato la propria produzione sul grès porcellanato, materiale oggi unanimemente riconosciuto come il più utilizzato dalle industrie ceramiche e preferito dalla clientela privata. Produce, ricerca e innova all’interno di laboratori e impianti interamente insediati in Italia».

I trend di vendita

Che cosa chiedono i clienti e quali sono le proposte dell’azienda. Dai materiali agli effetti al design.

«Il Centro Ricerche dell’azienda sviluppa continuamente prodotti innovativi e soluzioni all’avanguardia, in risposta alle attuali richieste del mercato: dai rivestimenti di facciata alle pavimentazioni tecniche (sopraelevate, galleggianti, industriali), dalle soluzioni per favorire la massima fruibilità degli spazi pubblici e l’abbattimento delle barriere architettoniche ai rivestimenti per piscine; fino alla nuova frontiera delle ceramiche bioattive per l’architettura con la rivoluzionaria linea di piastrelle in grès porcellanato Bios Ceramics in grado di garantire elevate prestazioni antibatteriche, autopulenti e di riduzione degli agenti inquinanti».

Ogni rivenditore di materiali per edilizia tratta diverse tipologie di rivestimenti ceramici, quali strategie di vendita adotta l’azienda nei punti vendita con cui collabora?

«La nostra collaborazione con i rivenditori di materiali edili e/o ceramiche coinvolge numerosissimi clienti che coprono geograficamente tutte le aree del Paese. Mettiamo a disposizione dei nostri concessionari una gamma completa di espositori e merchandising modulabili secondo lo spazio e le esigenze delle varie sale mostre. Inoltre, in molti degli showroom sono stati creati shop in shop progettati e realizzati in stretta collaborazione con i clienti».