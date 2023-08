Speciale multipoint: Cosentino, la progettazione è integrata

Il bagno è sempre più uno spazio di benessere e comfort dove design e materiali innovativi si integrano con le nuove tecnologie.

Cosentino punta a rafforzare il suo posizionamento nel settore del bagno con il marchio C•Bath, un approccio alla progettazione integrata dello spazio bagno per contesti privati e pubblici, senza limiti di personalizzazione grazie alla versatilità delle superfici Dekton e Silestone, ideali per piani d’appoggio, pavimentazione, rivestimenti di pareti e mobili, e l’ampia varietà di colori, texture e sfumature cromatiche.

La progettazione, l’installazione, la manutenzione e la pulizia sono coadiuvate dalle molteplici dimensioni disponibili e dagli innovativi spessori che variano da 30 a 4 millimetri e formati che arrivano fino a 3200 x 1440 x 4 millimetri.

A questi si aggiungono i prodotti pronti alla posa, come i lavabi Evita, Marie, Elegance e i piatti doccia Wakka o Gocce.

The Bathelier è la gamma C•Bath che presenta ambienti ispirazionali ed esclusivi firmati da designer di fama internazionale: una collezione di soluzioni, forme uniche, texture evocative e geometrie che si combinano senza soluzione di continuità, in modo uniforme e scultoreo.

1. Squadrato, colorato e capiente, il nuovo lavabo in ceramica Camaleo di Colavene unisce forma e funzionalità. Può essere montato a parete o su strutture metalliche con pratici cassetti. Disponibile in sei tonalità lucide e 11 colorazioni matt.

2. La nuova collezione Gessi Habito veste con eleganza l’ambiente bagno con il «metallo tessuto» declinato in cinque decori (Cesello, Trame, Rigato, Intreccio e Diamantato) e 13 finiture, dal Warm Bronze al Black Metal, lucido e spazzolato, dal Copper spazzolato al Matte Black.

3. So, linea di Fima Carlo Frattini, si arricchisce di una nuova gamma di maniglie in vetro lucido o satinato, donando un tocco glamour alla stanza da bagno.

I colori spaziano dai pastello Rosa Antico e Verde Agave fino ai classici Cromo, Bronzo, Oro e Bianco Avorio, a cui si aggiungono le finiture galvaniche e in Pvd e tre texture materiche in cemento grigio e due essenze legno.

4. Legacy di Axa reinterpreta in chiave moderna le forme classiche del lavabo in ceramica, con un bacino di forma rettangolare dagli angoli smussati disponibile in tre differenti larghezze (60, 80 e 100 x 45 centimetri di profondità) e un’altezza di soli 12 centimetri.

Il lavandino si appoggia a una robusta struttura metallica, corredata da un grande cassetto contenitore laccato con profilo a gola.