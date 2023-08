Speciale bagno: Ritmonio, la doccia su misura è il design

Il design è una delle caratteristiche della vercellese Ritmonio, azienda specializzata da oltre 70 anni nella produzione di valvole di sicurezza e componentistica in ottone, rame alluminio e acciaio inox ma, allo stesso tempo, nella progettazione di rubinetterie e accessori di design per l’ambiente bagno con la divisione Bath & Shower.

Da quest’ultima arriva sul mercato Diametro35 Wellness, ampliamento del progetto di evoluzione della collaudata serie di rubinetteria, che si declina ora anche nell’area shower con un sistema componibile e totalmente personalizzabile di soffioni.

Diametro35 Wellness è definita dall’azienda come l’espressione di un nuovo modo di concepire questo spazio, inteso come regno dell’eleganza e della modularità, con un concept che coniuga design, tecnologia ed ecletticità da declinare sulle esigenze e sugli stili più diversi.

MODULARITÀ

Modulabile a seconda delle necessità, il soffione per doccia Diametro35 Wellness si articola con abbinamenti per diverse soluzioni progettuali: un’interpretazione creativa per composizioni sartoriali dove sperimentare preziosi momenti di relax, in contesti residenziali così come HoReCa.

La gamma offre a progettisti e utilizzatori finali l’opportunità di scegliere tra diverse varianti e possibilità di installazione: la versione a parete con braccio snodato corto o lungo e quella a soffitto, con braccio fisso o snodato per modificare le inclinazioni del getto d’acqua, si completano con diverse tipologie di body jet laterali.

1 di 3

PIOGGIA TROPICALE

La versatilità del sistema permette di spaziare tra diverse tipologie di getto d’acqua: ai classici Rain (nella versione a soffitto) e Spray (in quella body jet laterale) per un effetto pioggia tropicale si aggiungono Atomyzed, una leggera nebulizzazione quando si desidera rinfrescarsi, Blade per godere di un rigenerante massaggio cervicale, Massage per un’azione più intensa su tutto il corpo e Soft, una generosa e soffice caduta d’acqua

per sentirsi avvolti in un caldo abbraccio.

Le componenti tecniche interne e le ghiere di fissaggio esterne sono intercambiabili e idonee a tutte le tipologie di soffioni Diametro35 Wellness: un notevole vantaggio, in fase di installazione.

L’estrema modularità del sistema permette di modificare l’aerazione a piacimento con pochi gesti, e offre diverse possibilità per variare i getti e creare momenti di benessere secondo i desideri e le esigenze del momento.

1 di 5

La libertà progettuale è assicurata dalla possibilità di personalizzare i soffioni

doccia scegliendo tra 19 finiture: le 16 della Ritmonio Finishes Selection, cui si affiancano le tre finiture speciali della variante in acciaio inox, adatta anche per utilizzi in contesti outdoor.

Con la linea Diametro35 Wellness Impronte è possibile declinare le ghiere con le lavorazioni Prisma, Tratto, Rigo, Punto. Gli stessi particolari estetici disponibili anche per miscelatori e accessori, per dare vita a un affascinante effetto total look in un ambiente bagno dal mood coordinato, preciso e caratterizzante.

di Paolo Caliari